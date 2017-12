Deň svätého Valentína je pre hackerov vítanou príležitosťou

Mníchov 13. januára (TASR) - Počítačoví experti varujú pred Dňom svätého Valentína - pri príležitosti tohto romantického sviatku totiž počítače na celom svete ohrozuje pochybná elektronická pošta, šíriaca nebezpečný počítačový vírus, konštatuje v dnešnom

13. feb 2001 o 17:14 TASR

vydaní nemecký denník Süddeutsche Zeitung.

Sviatok všetkých zaľúbencov je totiž pre vandalov vítanou príležitosťou, aby v nebezpečných mailoch ako predmet správy oveľa častejšie skloňovali slovo láska. Dokonca aj skúsení užívatelia elektronickej pošty sú v tomto romantickom období menej nedôverčiví a ochotnejší naletieť aj na inak priehľadný trik. Len čo však zvedavo otvoria správu, vírus prenikne do súborov ich počítača a napácha nedozerné škody - podobne, ako sa to v máji minulého roku podarilo vírusu I love you.

Najnovšie v Európe máta nový variant "vírusu lásky" s názvom Cartolina, ktorý už napadol počítačové systémy viacerých veľkých firiem. Ukrýva sa v dodatku, označenom ako Cartolina.vbs, ktorý má údajne obsahovať skutočne "mimoriadnu" elektronickú pohľadnicu".

Najzákernejšia na tomto type počítačových vírusov je skutočnosť, že sa prostredníctvom programu Outlook samostatne pošlú ďalej na všetky kontakty uložené v adresári. Deň svätého Valentína tak namiesto romantiky môže priniesť doslova katastrofu.

