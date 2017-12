Star Trek: Elite Force 2 - len pre trekkies?

Ďalší Star Trek? Ďalšia zbytočná hra? Ďalšia nudná first-person shooter hra? Áno, nie a nie. To sú odpovede na otázky. Elite Force 2 je totiž hra vhodná aj pre Star Trek panicov. Čo sa týka maniakov ST, tí sa môžu radovať, lebo sa konečne objavila

6. aug 2003 o 7:31 Stano Bandzi

I keď hier z prostredia Star Treku bol vždy dostatok, väčšinou boli svojou kvalitou odsúdené len pre zarytých fanúšikov tohto notoricky známeho televízneho seriálu. S príchodom Star Trek: Voyager Elite Force sa to zmenilo. Bola to totiž veľmi dobrá hra so zábavným singleplayerom a ešte zábavnejším multiplayerom, ktorá zaručene nesklamala hocikoho, kto si ju zahral, trekkie - netrekkie. Po nejakom čase sa nám do rúk dostalo pokračovanie tohto úspešného titulu, pod názvom Star Trek: Elite Force II.

Zámerne bolo z názvu vynechané slovo „Voyager“, nakoľko EFII sa z väčšej časti odohráva na palube vlajkovej lode flotily – USS Enterprise E. Úplne na začiatku sa však predsa ocitneme na Voyageri, a musíme splniť poslednú misiu pred návratom do Alfa kvadrantu – vymaniť sa zo zajatia Borgami, lačnými po asimilácii nášho milého Voyageru aj s celou jeho posádkou. Po návrate je ovšem Hazard Team rozpustený byrokratmi z vedenia Flotily, avšak po dvoch rokoch je znovu sformovaný na žiadosť kapitána Picarda. Potom sa už začína obsiahla misia Enterprise a hlavne Hazard Teamu, ktorý musí vyriešiť príčinu záhadných útokov neznámych votrelcov na vesmírnu stanicu Attrexianov. Viac už ovšem nebudem z príbehu prezrádzať, aby som nikoho neukrátil o plný zážitok z hry.

Ako hráč sa vžijete do kože poručíka Munroa, veliteľa Hazard Teamu a prežijete s ním nielen tuhé zápasenie o holý život v nehostiných končinách vesmíru, ale trebárs aj jeho pletky s peknými mimozemšťankami a podobné osvieženia hry.

Koncepcia hry je veľmi podobná Unrealu II – zahráme si celkovo myslím 12 úrovní, medzi ktorými sa môžeme voľne pohybovať na palube Enterprise. Tu sa odohráva brífing pred misiou, tréning s novými zbraňami na Holopalube, či rozhovory s členmi posádky. Samotná hra sa ovšem na nedostatok akcie vôbec, ale vôbec nemusí sťažovať. Často sa na vás budú valiť hordy poskakujúcich potvoriek, alebo hordy ozbrojených romulánov či klingonov. Do toho sa kde-tu objaví nejaký boss, a všetko sa to vystupňuje v samom závere hry. Okrem strieľania sa počas misie stretneme aj s inými úlohami, trikodérom upraviť nejakú počítačovú konzolu, alebo s hľadaním tajných miestností, ktoré väčšinou ukrývajú malý model vesmírnej lode. Za každých 10 týchto modelov, ktoré nazbierate v hre sa vám v menu otvorí jedna tajná misia.

Grafika: 8 / 10

Podobne ako prvý diel, aj Elite Force II beží na upravenom Quake III engine. Je to síce engine trochu postarší, jeho nedostatky oproti najnovšej technológii ovšem autori hry vyvážili veľmi kvalitnými modelmi, animáciami a textúrami. Pekné sú aj efekty enegetických zbraní (najmä rozkladanie mŕtvych tiel). Bezchybné sú tiene vykresľované stencil bufferom. Jediným nedostatkom je nedokonalá animácia chôdze postáv, ktoré sa otáčajú na mieste.

Interface: 7 / 10

Inštalácia hry, ako aj ponuka položiek v menu je absolútne klasická, na akú sme boli zvyknutí pri iných hrách na QIII engine. Ovládanie je starého dobrého Half-life štýlu, i keď mi na ňom niektoré veci vadili, napríklad systém výberu zbraní, alebo trebárs nemožnosť zapnutia iného módu videnia ak nemáte v ruke trikodér.

Hrateľnosť: 8 / 10

Ako som už naznačil vyššie, v hre sa na nedostatok akcie nemožno sťažovať. Akcia je rýchla a kvalitná, zbrane sú veľmi podarené a zábavné. Hra ovšem neobsahuje iba bezhlavé zabíjanie a strieľanie, ale aj zopár jednoduchších logických hádaniek a zaujímavé úlohy v prestávkach medzi misiami. Napríklad musíte vytiahnuť priznanie k činu z jedného ferengijského obchodníka. Prostredia samotných misií málokedy zaváňajú stereotypom, dostanete sa na pekne nadizajnované planéty, budovy, staroveké ruiny a samozrejme vesmírne lode a stanice. Toto všetko, spoločne s množstvom tajných miestností, kvalitne napísaným a podaným príbehom vás zaručene udrží pri hre až do konca. Ak ste trekkie tak si k tomu môžete ešte prirátať to, že sa v hre stretnete so všeličím dobre známym z televízie. EFII je v smere single-playeru veľmi podarená, i keď nie dokonalá hra. Mohla byť napríklad aj dlhšia, a ani zábavnosťou už jednoducho nesiaha na staré časy spred niekoľkých rokov... to už ale bohužiaľ je akýsi trend v dnešnej dobe :( alebo nás tie hry už omrzeli ?!?

Multiplayer: 7 / 10

Pre niekoho, kto nehral aspoň chvíľu hry podobné Quakeovi, alebo Unreal Tournamentu, sa možno bude zdať multiplayer Elite Force II nejako obzvlášť zábavný. Pravdou však je, že tu takmer vôbec nič nového nenájdete a ostrieľanému hráčovi už prvý vstup do arény zavanie starým známym klišé a stereotypom, i keď spočiatku sa možno bude chvíľu vyžívať v podarených zbraniach, ale aj to len do chvíle, ked za nimi neuvidí svoj dôverne známy guľomet, raketomet, railgun, brokovnicu, sniperku a podobne. Všetko sa totiž (dokonca aj dizajn máp) až nápadne podobá na spomínaný Quake III Arena.

Zvukové efekty: 8 / 10

Zvukové efekty prostredia, streľby a podobný doprovod sú na štandardnej úrovni, výnimočnou kvalitou ovšem oplývajú dialógy nahovorené profesionálnymi hercami, v prípade kapitána Picarda Patrickom Stewardom.

Hudba: 6 / 10

Hudba je chvalabohu nevtieravá a skôr vhodne dokresľuje dianie v hre, avšak tú nevtieravosť a nenápadnosť dosahuje práve nevýraznosťou melódii. Nemyslím si však, že hry hráme pre umelecký zážitok z hudobného doprovodu, takže niečo podobné v tejto hre je namieste. Vždy sa však dá vytvoriť aj niečo zaujímavejšie (napr. viď Homeworld).

Inteligencia & Obtiažnosť: 6 / 10

Umelá inteligencia je trochu poslabšou stránkou tejto inak kvalitne spracovanej hry, na druhej strane však nedostatky AI nie sú nejakou hroznou prekážkou v hreateľnosti, ako by sa v nejakých iných hrách mohlo stať. Jednoducho vaši protivníci nie sú schopní ničoho iného, len strieľať po vás, ukryť sa za najbližšiu (aj to vopred naskriptovanú) prekážku, prípadne bezhlavo vás naháňať. Obtiažnosť bola na strednej úrovni viac-menej pohodová, ale prechádzka ružovým sadom to rozhodne nebola. Vyskytli sa aj tuhšie chvíľky, kedy som sa ocitol pod paľbou zhora, zdola, spredu, zozadu, proste odvšadiaľ. Celé to vyvrcholilo na záver, keď som si niekľkokrát po sebe povedal, že ma snáď už nič horšie nemôže čakať, a pritom stačilo sa len pozrieť za ďalšie dvere.

Záverečný verdik: 8 / 10

Elite Force II je vydarená a na dnešné pomery kvalitná hra, bez vážnejších nedostatkov. Povinnosť pre fanúšikov Star Treku a ani tí ostatní ňou bezpochýb nebudú sklamaní.