Ďalší Pán Prsteňov pre PS2 a Xbox

6. aug 2003 o 8:02 Ján Kordoš

Závidím všetkým konzolistom. Mám na to dôvod, lebo sa dočkajú ďalšieho spracovania Pána Prsteňov, tentoraz s názvom Lord of the Ring: The Treason of Isengard. Znovu pôjde o akčnú hru videnú z pohľadu tretej osoby, v ktorej budete hlavne bojovať. Pod vašim palcom sa vyskytnú postavy ako napríklad Aragorn, Gimli, Legolas alebo Glum. Uvidíme ako to dopadne - o hru sa stará Vivendi v spolupráci so Surreal Software. Do hry bude implementovaná aj spolupráca jednotlivých hrdinov alebo logické hádanky. Škoda, že len pre konzolistov. Vychutnajte si ďalšie nové screeny.