Vstupenku na koncert možno uložiť v mobile

4. aug 2003 o 10:50 SITA

BRATISLAVA 4. augusta (SITA) - Britský denník Financial Times píše o novinke, ktorú pre návštevníkov zaviedli usporiadatelia letného kultúrneho festivalu v škótskom Edinburghu.

Majitelia mobilných telefónov nebudú musieť stáť v radoch na lístky. Vstupenka im bude zaslaná vo forme čiarového kódu na ich telefón. Usporiadatelia tak budú podobne ako pokladníčky v supermarketoch vybavení laserovým prístrojom, ktorý dokáže čiarový kód prečítať.

Nová technológia by tiež mala zabrániť kupčeniu s lístkami na čiernom trhu.

Financial Times k tomu citujú slová jedného odborníkov na mobilné technológie: "Až doteraz sme so sebou ráno brali pravidelne do práce kľúče, peňaženku a mobil. Už čoskoro nám bude stačiť len mobilný telefón."