Mercedes-Benz World Racing - na plný plyn

Závodné hry, ktoré mali v názve hry prvotriedneho výrobcu štvorkolesových tátošov sme tu už mali zopár a až na Need for Speed Porsche Challange nešlo o moc kvalitné tituly (dodnes nadávam na Ford Racing, ktorý predstavuje pre mňa druhú najho

6. aug 2003 o 7:19 Ján Kordoš

Závodné hry, ktoré mali v názve hry prvotriedneho výrobcu štvorkolesových tátošov sme tu už mali zopár a až na Need for Speed Porsche Challange nešlo o moc kvalitné tituly (dodnes nadávam na Ford Racing, ktorý predstavuje pre mňa druhú najhoršiou závodnú hru, prvenstvo si drží Soda Off Road Racing – kto ju hral, nikdy nezabudne). To sa pokúsi zmeniť nemecká firma Synetic a verím, že si dá záležať.

V prvom rade sa stačí pozrieť na grafické spracovanie, ktoré nám sľubuje nádherné scenérie v pozadí a detailne vymodelované trate a vozidlá. To však samozrejme nemôže byť všetko, čo by nás malo zaujať. Ako je iste jasné, budeme závodiť len s autami značky Mercedes. Ak sa nájde dostatočne veľký vozový park, tak by to nemal byť až taký veľký problém a Mercedes za roky svojej existencie vyrobil dosť veľa tátošov. Závodiť sa bude na klasických okruhoch, ktoré budú síce zrejme vymyslené, ale to môžeme brať skôr ako klad. K dispozícií je klasický šampionát alebo len jazdy na jednotlivých tratiach. Hrateľnosť zvýšia samostatné misie, kde budete musieť splniť nejakú úlohu – napríklad prebojovať sa do prvej trojky alebo kryť chrbát vašemu týmovému kolegovi.

O nič neprídu ani automechanici, lebo hra bude obsahovať aj virtuálnu garáž, kde si nastavíte vozidlo podľa vašich predstáv. Samozrejme to celé môžete nechať aj na počítač, ale potom nebude auto nastavené až tak optimálne podľa štýlu vašej jazdy. Mercedes-Benz World Racing by sa mal objaviť koncom roka pre PC a konzoly.