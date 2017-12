Conan - mlátička po slovensky

Slováci vedia tiež tvoriť hry. Presviedčame sa o tom hlavne v poslednom čase, keď sme uverejnili viacero noviniek zo slovenskej tvorby. Cauldron, sídliaci v Bratislave vydal v týchto dňoch svoju ďalšiu hru – Chaser a pracuje na ďalšej hre Con

7. aug 2003 o 7:29 Ján Kordoš

sa o v sme zo v v – a na hre an. Táto postavička vám je určite známa z filmového spracovania, kde hlavnú úlohu stvárnil slávny Arnie. Aj v interaktívnom spracovaní pôjde skôr o akčnú vec.

Naznačuje to aj jednoduchý príbeh. Conan sa vracia domov po ťažkých bojoch ako vládca krajiny, ale po návrate na rodnú zem zistí, že jeho krajinu ovládli uctievači kultu Supa. Samozrejme si to Conan nenechá a rozhodne sa vybojovať si to, čo mu právom patrí. Jeho púť bude rozložená medzi 14 dlhých levelov a pobije v nich desiatky nepriateľov, ktorí budú väčšinou histrického pôvodu.

Hrač vidí svojho hrdinu z pohľadu tretej osoby, ale na to si už zvykli je to tak pri každej 3D mlátičke. K dispozícií budete mať svoj meč, ktorým vám budú rozdávať rany jedna radosť. Súboje budú jednoduché na ovládanie, ale pekné na pohľad. Ak si teda chcete zvýšiť adrenalín v krvi, Con bude výborné riešenie. Mozog môžete ypnúť a len sekať a rúbať. Screeny síce zatiaľ neyzerajú zle, ale dúfame, že grafika ešte poberie pár detil.