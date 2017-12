X-Files: Resist or Serve - vyšetrovanie začína

Akty X boli svojho času dostatočne populárnym seriálom, aby okolo seba vytvorili kult, pred ktorým unikol málokto. Lenže tie časy sú už dávno za nami a treba uznať, že to bolo už dosť dávno. Ako sa však vraví, stará láska nezhrdzavie a Vivendi v spoluprác

5. aug 2003 o 7:25 Ján Kordoš

i s Fox Entertainment sa tohto pravidla držia. Na naše obrazovky sa totiž chystajú zaútočiť nové Akty X, alias X-Files.

Po zhliadnutí krátkeho traileru musím uznať, že môže ísť o celkom zaujímavú gamesku, ktorá však nemá až tak veľa spoločného so seriálom, respektíve filmom. V hre sa objavia obaja hlavní protagonisti – David Duchovny a Gillian Anderson – a dokonca budú postavičky aj nadabované svojimi reálnymi hercami. To sa bude určite páčiť fanúšikom seriálu. Budete vyšetrovať prípady, ktoré majú v sebe mnoho tajomného a vôbec na prvý pohľad nevyzerajú tak hrôzostrašne.

A tu celá podoba so seriálom končí. Na začiatku hrania si vyberiete postavu, za ktorú budete hrať, teda Muldera alebo Scullyovú, a vrhnete sa do akčného bojovania. Postavu vidíte z pohľadu tretej osoby a celé prostredie okolo vás je dostatočne strašidelné na to, aby ste sedeli ako na ihlách. Nečaká vás zložité vyšetrovanie, skôr bude prvoradé ostať na žive. Zatiaľ to vyzerá na celkom kvalitný horor a uvidíme ho ešte v tento rok. Hra je zatiaľ pripravovaná len pre PS2 a Xbox, ale veríme, že jej dočkáme aj na PC.