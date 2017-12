Silicon Tajga pripravuje programátorov zaujímavých aj pre Microsoft v USA

Paríž/Novosibirsk 13. februára (TASR) - Na Sibíri pri meste Novosibirsk v Akademgorode pracujú ruské spoločnosti na tvorbe počítačových programov pre americké a iné svetové počítačové spoločnosti. Off-shore podnik na tvorbu počítačových programov Novosoft

13. feb 2001

, zamestnávajúci stovky programátorov, pracuje pre takých zákazníkov, akými sú IBM, Samsung alebo Hewlett Packard, informuje v dnešnom čísle denník Libération.

V podzemných častiach Ústavu matematiky v Akademgorode Vladimir Vašenko (36) pre denník Libération vysvetlil, ako desiatky softvérových spoločností vytvárajú v Akademgorode to, čo ruské médiá už nazývajú Silicon Tajga, podľa kalifornského Silicon Valley. Počet ruských softvérových súkromných spoločností sa rýchle rozrastá, pričom využívajú výsledky 35 vedeckých ústavov, ktoré v rokoch 1957 až 1991 v Akademgorode pracovali a zabezpečovali rozvoj vedy.

Technologické a informačné stredisko v Sibíri (SIBIT), ktoré vzniklo v novembri 2000, zoskupilo približne 10 takýchto spoločností na tvorbu softvérov s cieľom prelomiť monopol, ktorý v tejto oblasti drží India.

Vašenko, podobne ako mnohí iní konkurenti, začal v roku 1990 predávať počítače. V roku 1992 jeho tím vytvoril prvé programové vybavenie. Po približne 10 rokoch Novosoft zamestnáva 450 pracovníkov, ktorých vekový priemer predstavuje 27 rokov. Prichádzajú najmä z Vedecko-technickej univerzity v Novosibirsku (NGU). Priemerný plat v spoločnosti predstavuje 600 dolárov (USD), kým v regióne je priemerný plat 50 USD.

Ďalšia spoločnosť, Softlab, pracuje na tvorbe softvéru ako aj hardvéru. Jej vedenie sa neuspokojuje s off-shore programovaním alebo s možnosťami tvorby na internete, ale pôsobí v niekoľkých smeroch: napríklad na tvorbe výcvikových a učebných programov pre niektoré priemyselné odvetvia, vrátane leteckého a kozmického priemyslu, elektronických hier a profesionálnych multimédií. Pred troma rokom tím s 50 informatikmi s mesačným platom 1000 USD vypracoval programy simulácie letu pre orbitálnu stanicu Mir. Vedenie Softlabu dúfa, že bude aj naďalej spolupracovať s Centrom riadenia letov (CUP) a bude môcť pracovať na programoch pre ruské moduly Medzinárodnej orbitálnej stanice (ISS).

Softlab okrem toho vypracoval elektronickú hru s pretekmi ťahačov, ktorá sa predáva vo vyše 35 krajinách sveta.

Ak absolventi štúdií na NGU odmietnu prácu v niektorej z týchto ruských spoločností, potom preto, lebo ich prijala do práce spoločnosť Microsoft v USA, kde pracuje 53 programátorov z Akademgoroda. V posledných piatich rokoch z tejto americkej spoločnosti prichádzajú "hľadači mozgov" vyberať si najlepších poslucháčov. Náborová akcia trvá tri dni a niekoľkohodinové intenzívne rozhovory so študentmi. Aj tí, čo sa napokon do USA nedostanú, už majú lepšie štartovacie podmienky do ruských spoločností a lepšie finančné ohodnotenie, uzatvára Libération.