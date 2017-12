Nové lietadlo poletí šesťnásobkom rýchlosti zvuku

East Hartford 1. augusta (TASR) - Americkí konštruktéri urobili významný pokrok vo vývoji hyperzvukového lietajúceho stroja.

1. aug 2003 o 13:04 TASR

Už na budúci rok má z Kalifornie vzlietnuť lietadlo, ktoré dosiahne šesťnásobok rýchlosti zvuku, uviedol nemecký denník Die Welt. To znamená, že za jedinú sekundu preletí asi dva kilometre - a to je niekoľkonásobok rýchlosti súčasných rakiet s plochou dráhou letu.

Technické problémy, ako dosiahnuť s prúdovými motormi hyperzvukové rýchlosti, sú považované za takmer neprekonateľné. Nový princíp hyperzvukového pohonu má s klasickým spoločné to, že vzduch vstupuje do motora tak, ako je to u airbusu alebo boeingu - teda spredu.

Vstupujúci vzduch sa v klasickom prúdovom motore zhustí a zahreje. Do skomprimovaného vzduchu sa vstrekne palivo, ktoré sa zapáli. Spaľovaním vzniknú plyny, ktoré unikajú dozadu veľkou rýchlosťou a lietadlo pohnú smerom dopredu.

Zatiaľ čo u bežných motorov komprimujú nasávaný vzduch veľké turbíny, u hyperzvukového motora to je celkom inak. Nielenže nemá žiadnu turbínu, ale ani nijaké pohyblivé časti.

Prúdiaci vzduch sa v tomto prípade hromadí a stláča v špeciálne tvarovanej spaľovacej komore. Do nej sa privádza palivo, ktoré sa spaľuje a vytvára tlak smerom dopredu.

Hlavný problém bol v tom, že prúdiaci vzduch prechádza spaľovacou komorou rýchlosťou vzduchu, ale spaľovanie musí nastať ešte v tejto komore. "Je to akoby ste chceli uprostred hurikánu zapáliť zápalku," povedal jeden z vedcov podieľajúcich sa na vývoji hyperzvukového motora.

Práve kvôli takýmto problémom nikdy nemohlo byť postavené hyperzvukové lietadlo Orient-Express, o ktorom hovoril bývalý americký prezident Ronald Reagan a ktoré malo za dve hodiny preletieť Tichý oceán. Nevyšiel ani pokus s lietadlom X-43A, ktoré malo 2. júna 2001 absolvovať desaťsekundový hyperzvukový let.

Technikom firmy Pratt & Whitney v East Hartforde sa teraz podarilo zostrojiť iba 68 kilogramov vážiaci hyperzvukový motor GDE-1 (Ground Demonstration Engine) a úspešne ho otestovať v aerodynamickom kanáli. Týmto motorom bude vybavené nové experimentálne lietadlo X-43X.

Americké letectvo a vojenská výskumná organizácia Darpa plánujú v rámci programu FALCON (Force Application and Launch from Continental United States) skonštruovať hyperzvukový bombardér HCV (Hypersonic Cruise Vehicle).

Stroj by mal od roku 2025 dopraviť na akékoľvek miesto na svete za dve hodiny viac ako päť ton bômb a iného vojenského materiálu. Menšia verzia SLV (Small Launch Vehicle) má byť hotová dokonca už v roku 2010.