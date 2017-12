Panzers - druhá svetová je tu zas

5. aug 2003 o 7:19 Ján Kordoš

Maďarské štúdio Stormregion pre nás pripravuje ďalšiu 3D RTS z prostredia druhej svetovej vojny. Títo maďarskí vývojári nám zatiaľ pripravili humornú, aj keď nie kvalitnú stratégiu S.W.I.N.E, parodujúcu vážne real-time stratégie. Panzers však bude už vážna hra, veď by aj bolo trošku blbé si robiť prdel z toho smiešneho malého chlapíka z divnými fúzikmi. Panzers by som prirovnal k hre Sudden Strike, len s tým rozdielom, že projekt Stormregionu bude kompletne 3D.

Na výber máte 3 strany (teda klasika): nemecká kampaň obsahuje boje smerom na východ, sovietska kampaň v sebe zahŕňa odvrátenie nemeckého útoku a následne boje v srdci Nemecka a v kampani spojencov oslobodíme celú Európu. Misie budú lineárne a bude ich celkovo 30. O jednotkách vám nenapíšem nič nové – nedočkáme sa žiadnych futuristických zbraní, ale sa budeme vyvražďovať pekne s dobovými tankami, lietadlami, delami. Zaujímava je pechota, ktorá si môže do rúk zobrať asi 10 druhov zbraní a tak korigovať svoju útočnú silu. Umelá inteligencia protivníka aj vašich jednotiek je klasicky vychvalovaná, ale na kecy typy: „každá jednotka sa pomocu výborného algoritmu dokáže rýchlo prispôsobiť situácií a adekvátne reagovať na problém.“ sa neoplatí dať.

To, že hra vyzerá nádherne ešte vôbec neznamená, že sa tak výborne aj bude hrať. Preto Stormregion do hry integrovali aj zopár fixovaných pohľadov, aby ste sa rotáciou a zoomom kamery nestratili. Hra bude samozrejme obsahovať aj multiplayer s klasickými modmi a mala by k nám doraziť najneskôr koncom roku. Od Panzers sa skoro nič neočakáva, ale možno dokáže prekvapiť svojou hrateľnosťou a potom máme o zábavu postarané.