Call of Duty - len ďalšia vojenská akcia?

4. aug 2003 o 7:46 Ján Kordoš

Už sa pomaly prestávam orientovať v tom množstve hier, kde sa zhostíte úlohy vojaka v protiteroristickej organizácii a rozhodnete sa spraviť svet lepším. Call of Duty sa zameria na druhú svetovú vojnu a možno nás prekvapí. Zatiaľ si pozrite naše screenshoty v galérii. Hra by sa mala objaviť ešte v tento rok, tak uvidíme, čo sa to vlastne chystá.