Víťaz tendra na informačný systém pre SPP za 500 mil.Sk bude známy do 14 dní

4. sep 2001 o 18:36 TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - V priebehu dvoch týždňov by mala Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) rozhodnúť o víťazovi tendra na dodávku informačného zákazníckeho systému pre a.s. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v hodnote 0,5 miliardy Sk.

TASR to dnes potvrdil dôveryhodný zdroj z SPP. Výberová komisia SPP zasadala naposledy 28. augusta a posúdila dve komerčné ponuky. Jednu predložila firma Corinex Group v joint venture s Copmaq Computers a druhú ponuku Accenture spolu so spoločnosťou Ditec a IBM. Bližšie k víťazstvu má po zasadnutí komisie podľa dostupných informácií Corinex s Compaqom, všetko však závisí od EBOR, ktorá schvaľuje každý krok výberovej komisie a koordinuje tak celý tender.

Podľa informácií hovorkyne SPP Dany Kršákovej, realizácia systému bola dohodnutá s EBOR ešte koncom roka 1999, kedy EBOR kúpila značnú časť eurobondov emitovaných plynármi v celkovej sume 150 miliónov EUR. "EBOR si preto vzala dohľad nad čistotou tendra," vysvetlila D. Kršáková. Do predkvalifikácie medzinárodného tendra si najprv prevzalo prihlášky 68 spoločností z celého sveta, z ktorých 10 do posledného termínu (11. mája 2000) predložilo konkrétnu prihlášku. Z týchto spoločností následne komisia spolu s EBOR vybrala 6 spoločností, ktoré postúpili do ďalšieho kola. Spomínaná pätica spoločností sa sformovala podľa slov D. Kršákovej po tom, čo z tendra odstúpila česká EDF.

Firma Corinex, ktorá je spolu s Compaq kandidátom na víťazstvo v tendri, vykonávala v SPP viaceré práce v oblasti informačných technológií už v minulosti.

