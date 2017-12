EuroTel spustil rozšírený mobil banking

2. aug 2003 o 0:00

Spoločnosť EuroTel Bratislava ponúka v spolupráci s vybranými bankami inovovanú službu Mobil MultiBanking. SIM karta so službou Mobil MultiBanking umožňuje aktivovať si na jednej SIM karte bankové služby viacerých bánk a prináša aj ďalšie výhody pre zákazníka - prijímať šifrované bankové SMS správy, dobíjať kartu EASY, či kontrolovať správnosť údajov pred odoslaním platobného príkazu.

K 1. augustu 2003 môžu službu využívať zákazníci Tatra banky, PKB, Poštovej banky, OTP Banky a UniBanky.

So službou Mobil MultiBanking môžu zákazníci prostredníctvom mobilného telefónu kontrolovať svoj účet, získať informácie o zostatku / pohybe na účte, zadávať platobné príkazy a prevody, vyhľadávať informácie o účte podľa definovaných kritérií, získať rôzne informácie z banky (kurzy, úrokové sadzby a pod.) a iné. Zákazníci EuroTelu môžu cez Mobil MultiBanking platiť aj mesačné faktúry EuroTelu a výhodou je aj možnosť on-line dobíjať kredit na EASY karte. Navyše, dobiť EASY kredit možno aj z iného čísla (napríklad rodičia môžu dobiť kredit svojim deťom).

Službu Mobil MultiBanking môžu využívať všetci zákazníci EuroTelu s mesačným programom služieb a s programom EASY TEAM, ktorí majú SIM kartu so službou Mobil MultiBanking a účet zriadený v banke poskytujúcej túto službu. Záujemcovia si Mobil MultiBanking aktivujú vo svojej banke, resp. bankách - ak chcú mať prístup k viacerým účtom. Na rozdiel od klasického Mobil Bankingu má SIM karta podporujúca Mobil MultiBanking rozšírenú kapacitu telefónneho zoznamu na 250 miest a kapacitu SMS správ na viac ako 15 miest (15 miest pre textové SMS a 5 miest pre šifrované bankové SMS). Inovovaná služba poskytuje aj možnosť kontrolovať údaje na platobných príkazoch zadaných prostredníctvom Mobil Banking menu. Tieto údaje sa zobrazia na displeji a platobný príkaz je odoslaný do banky až po tom, čo zákazník potvrdí ich správnosť.

Ak chce zákazník využívať službu Mobil MultiBanking, požiada EuroTel o výmenu SIM karty (na ktoromkoľvek predajnom mieste EuroTelu) a následne svoju banku o aktiváciu služby Mobil MultiBanking. Nový zákazník, ktorý plánuje službu využívať, si môže SIM kartu zakúpiť priamo v predajni EuroTelu.

Od 1. júla 2003 môžu bankové služby prostredníctvom SIM karty so službou Mobil MultiBanking využívať zákazníci Tatra banky a banky PKB, od 1. augusta zákazníci Poštovej banky, OTP Banky a UniBanky. VÚB pripravuje spustenie služby v najbližšom období a do konca roku 2003 by službu mali zaviesť aj Istrobanka, SLSP, ČSOB a Ľudová banka.

Službu Dobi EASY cez Mobil MultiBanking môžu ako prví využívať zákazníci PKB a Tatra banky. Službu plánuje poskytovať väčšina spolupracujúcich bánk.

Zákazníci si môžu vymeniť SIM kartu za Mobil MultiBankingovú SIM kartu na všetkých predajných miestach EuroTelu za 300 Sk (vrátane DPH). Zákazník si aktivuje službu podaním žiadosti v banke, o jej sprístupnení ho informuje aktivačná SMS. Zriadenie a poskytovanie bankových služieb prostredníctvom Mobil MultiBanking sa spoplatňuje podľa aktuálneho cenníka banky, v ktorej má zákazník vedený účet. Požiadavka odoslaná z menu Mobil Banking je spoplatnená ako štandardná SMS správa.