ST: Oddnes už nemožno zaplatiť účet na Infoteli

Slovenské telekomunikácie oznámili, že od 1. augusta 2003 prichádza k zmenám na Infoteloch - nebude tam možné v hotovosti uhradiť telefónny účet. Zároveň rozšírili svoje služby cez telefón.

1. aug 2003 o 10:30

Od 1. augusta 2003 vstupujú do platnosti zmeny týkajúce sa poskytovania služieb zákazníkom, a to možnosti platby telefónnych účtov a telefonického získavania informácií na miestach predaja Slovenských telekomunikácií, a.s. (Infoteloch).

Od 1. augusta nie je možné zaplatiť telefónny účet na miestach predaja Slovenských telekomunikácií, naďalej však zákazníci môžu využívať ostatné spôsoby platby. V súvislosti s platbami telefónnych účtov preto Slovenské telekomunikácie spolu s významnými slovenskými bankami pripravili pre svojich zákazníkov ponuku, ktorú môžu využiť až do 25. augusta tohto roku.

Ide o bezplatné zriadenie inkasnej platby, ktorá zákazníkovi umožní bezproblémovú úhradu jeho telefónneho účtu. Všetci bytoví zákazníci boli o podmienkach podrobne informovaní prostredníctvom príloh k telefónnym účtom. Pre zákazníka je najvýhodnejšou inkasná platba, pretože starostlivosť o bezproblémovú a včasnú platbu prevezme jeho banka. Prioritným záujmom jednotlivých miest predaja Slovenských telekomunikácií je lepšia a efektívnejšia organizácia starostlivosti o zákazníkov a vytvorenie adekvátnych podmienok pre predaj a odskúšanie ponúkaných produktov.

Zároveň od 1. augusta 2003 môže zákazník spoločnosti získavať telefonické informácie o službách a produktoch, vrátane informácií poskytovaných z predajných miest výhradne na jednotnom bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 456.

Okrem informatívnej služby Centrum služieb zákazníkom poskytuje zákazníkom aj možnosť priamej objednávky služieb, preto nebude potrebné za každých okolností osobne navštíviť predajné miesto Slovenských telekomunikácií.