Analytici hodnotia fúziu Hewlett-Packard a Compaq pesimisticky

4. sep 2001 o 13:23 TASR

Hamburg 4. septembra (TASR) - Počítačové koncerny Hewlett-Packard (HP) a Compaq hovoria o rovnoprávnej fúzii. Napriek tomu všetky detaily megafúzie vedú k tomu, že HP pohltil texaského výrobcu v akciách za 25 miliárd USD. Nový superkoncern sa tak stane vedúcim výrobcom osobných počítačov a serverov. S kombinovaným ročným obratom 87 miliárd USD nový podnik "šliape na päty" jednotke v oblasti technologických koncernov IBM, ktorého obrat mal v roku 2000 hodnotu 88,4 miliardy USD.

Akcie oboch podnikov v uplynulých mesiacoch výrazne utrpeli v dôsledku všeobecnej krízy technologického sektoru. Kurz účastín Compaqu stratil až 76 % oproti rekordnej hodnote z jari roku 1999 a akcie HP zlacneli v porovnaní s vlaňajším letom o 66 %. Teraz by mal synergický efekt spojenia v oblasti redukcie nákladov potenciálne zlepšiť pozíciu HP/Compaq a dostať kurz jeho akcií opäť na pôvodnú úroveň. Len do októbra 2003 chce súčasná šéfka HP Carly Fiorinová, ktorá by mala stáť aj na čele nového koncernu, usporiť 2 miliardy USD.

Niektorí experti však pochybujú, či HP bude z akvizície skutočne profitovať. Analytik z US Bancorp Piper Jaffrey označil fúziu za nezmyselnú. Podľa neho fúzia urobí v HP len veľký zmätok a z odstupom času ju budú považovať za nepodarenú. Aj jeho kolega Dane Anderson zo spoločnosti na výskum trhu IDC počíta s fázou neistoty. Podľa neho neexistuje šanca, vyviaznuť z neistoty a zmätku interne ale aj externe počas nasledujúcich šiestich až deviatich mesiacov.

Obe spoločnosti majú po prepustení 8 500 (Compaq) a 9 000 (HP) ľudí spolu 145 000 zamestnancov. Kvôli veľkej miere prekrývania jednotlivých produktových paliet dostane v nasledujúcich mesiacoch výpoveď veľa ďalších zamestnancov. Hlavné sídlo HP v Palo Alto by malo byť aj sídlom nového koncernu, neďaleko legendárnej garáže, kde William Hewlett a David Packard v roku 1939 založili prvý podnik v Silicon Valley. Hlavné sídlom Compaq v Houstone bude v budúcnosti fungovať už len ako filiálka HP.

Akvizíciou sa HP presadí aj z technologickej stránky. Nový spoločný podnik bude v budúcnosti pre svoje servery využívať procesory Intel a definitívne sa tak rozlúči s čipmi Alpha, ktoré Compaq nakupoval u Digital Equipment. Na počítačovom trhu budú teraz v boji hlava pri hlave o vedúcu pozíciu zvádzať boj Dell a HP/Compaq, po tom čo Michael Dell a jeho podnik v 1. štvrťroku tohto roka prekonali svojho texaského konkurenta.

Ian Gertram zo spoločnosti zaoberajúcej sa výskumom trhu Gartner Group uviedol: "Compaq prevzal spoločnosť Digital kvôli službám a nebol príliš úspešný. Teraz HP kupuje Compaq - akú záťaž bude musieť niesť so sebou?"

