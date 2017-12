Prehliadač pre chudobných

30. júl 2003 o 22:30

Chudobní ľudia by už čoskoro mali získať nový spôsob, ako lacnejšie surfovať po internete. Výskumníci z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) v Bostone totiž pracujú na vyhľadávacom programe určenom pre ľudí s pomalým pripojením. „Hlavná myšlienka projektu spočíva v tom, že rozvojové krajiny sú ochotné za znalosti a informácie platiť časom,“ povedal Saman Amarisingh z MIT. „Na Západe, keď surfujeme, naproti tomu nie sme ochotní čakať.“ Súčasné vyhľadávacie programy sa podľa neho snažia uspokojovať verejnosť bažiacu po stále väčšom počte informácií, neberú však do úvahy, že pre chudobnejších môže byť prehliadanie záplavy odkazov finančnou prekážkou.

Používateľ nového programu preto zašle svoju požiadavku na informácie e-mailom do MIT. Tam výkonné počítače prehľadajú internet a z miliónov stránok vyberú len niekoľko, ktoré najlepšie zodpovedajú jeho otázke. Ich zoznam potom e-mailom odošlú späť používateľovi. Tým sa pre neho zjednoduší práca s vyhľadávaním a najmä ušetrí peniaze za dlhé pripojenie.

Vedecký tím si uvedomuje aj problémy spojné s distribúciou tohto programu. Uvažuje preto o tom, že by mohli byť CD s programom rozosielané do knižníc, kde by si ich ľudia mohli požičať.

(bbc, čtk)