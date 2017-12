Hudobní fanúšikovia pred súd

Operácia Šok a hrôza – tak médiá pokrstili novú fázu vojny nahrávacích spoločností proti svojim vlastným zákazníkom, ktorá vypukla v uplynulých týždňoch v Spojených štátoch. Jej cieľom je vyvolať paniku v radoch používateľov internetových hudobných systém

Kampaň proti stíhaniu používateľov sietí ako Kazaa spustila aj prestížna Electronic Frontier Foundation (www.eff.org/share). Okrem iného zverejňuje zoznam umelcov, ktorí „dokážu zarábať na internete aj bez žalôb na svojich fanúšikov“. Sú medzi nimi napríklad REM, Pearl Jam, David Bowie či Alanis Morissette.

ov a donútiť ich k ukončeniu nelegálneho sťahovania hudby. Keďže vzdelávacie kampane nepriniesli žiaden výsledok, Asociácia nahrávacích spoločností Ameriky (RIIA) začala podávať na jednotlivých používateľov výmenných hudobných systémov žaloby. Len v Spojených štátoch sú ich desiatky miliónov a väčšina z nich sa doteraz utešovala myšlienkou: „Nemôžu sa súdiť so všetkými.“ Takmer tisíc Američanov však už zistilo: „Môžu sa súdiť práve so mnou.“

Štvorročné obdobie, keď mohli internetisti sťahovať cez systémy ako Napster a neskôr Kazaa či Gnutella hudbu bez rizika postihu, sa končí. RIIA v súčasnosti predkladá internetovým providerom a univerzitám zoznamy prezývok a internetových IP adries ľudí, ktorí podľa jej zistení ponúkali na stiahnutie nelegálne hudobné nahrávky. Inštitúcie sú povinné prezradiť ich identitu a o ich postihu bude rozhodovať súd. Podľa amerických zákonov im hrozí pokuta 750 až 150-tisíc dolárov za každú nahrávku, ktorú mali na svojom počítači.

Na internete už bol zverejnený zoznam používateľov, na ktorých bude podaná žaloba, a americké médiá prinášajú príbehy ľudí, ktorí sa ocitli medzi obvinenými. „Keď sa mi dostane do rúk, do piatich minút bude po výmene hudby,“ povedal agentúre AP 67-ročný Gordon Pate – na zozname sa ocitla jeho 23-ročná dcéra. „Ak zakázali Napster, ale iné programy nie, myslela som si, že používanie tých nových je už legálne,“ hovorí zasa matka 14-ročného stredoškoláka, ktorému RIIA na počítači našla 150 skladieb. Chlapec dostal do konca leta zákaz pracovať s počítačom. Jeho sestra sa však teraz obáva, že pre súdny spor nebude mať rodina peniaze na zaplatenie jej štúdia na univerzite, píšu New York Times.

„Stiahol som si cez Kazaa pesničku ‘Happy Birthday‘, ktorú som pustil svojej dcére ako budíček, keď mala narodeniny,“ hovorí 41-ročný muž, ktorý sa tiež ocitol medzi obvinenými. „Bolo to milé, ale pozrite, ako to dopadlo. Budú to teda pekne drahé narodeniny,“ sťažuje sa. Všetci oslovení sa zhodujú v jednom: netušili sme, že niečo také nevinné sa môže skončiť na trestnom súde.

Viaceré neziskové organizácie sa už postavili na ich obranu, prinášajú zoznamy „spriatelených“ právnikov aj rady pre ostatných používateľov, ako sa nenechať chytiť. Očakáva sa, že medzi stovkami obvinených budú aj jasne „nespravodlivé“ prípady, ktoré im umožnia demonštrovať nezmyselnosť plošného trestania hudobných fanúšikov. „V momente, keď sa začnú rozzúrení ľudia sťažovať svojim kongresmanom, nahrávacím firmám nepomôžu žiadne sponzorské dary politickým stranám,“ myslí si analytik Yankee Group Mike Goodman. „Teším sa, ako dostane predvolanie na súd prvé dieťa senátora alebo kongresmana,“ povedal pre NewsFactor.

Okrem prvých snáh o bojkot nákupu hudobných nosičov sa objavujú aj výzvy, aby používatelia výmenných systémov mimo Spojených štátov začali zdieľať viac nahrávok, aby sa vyrovnal pokles aktivity zastrašených amerických používateľov. Takéto konanie je však trestné vo všetkých vyspelých krajinách, hoci tresty v Európe nie sú také drakonické, ako v USA.

