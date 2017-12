USA majú 70% internetových adries

Internet čaká v najbližších rokoch veľké prečíslovanie. Keďže sa voľné internetové IP adresy rýchlo vyčerpávajú, bude nutný prechod na nový formát adries, z dnešného IPv4 na verziu IPv6. V súčasnosti zostáva voľná jedna miliarda z celkového počtu 4,3 ...

30. júl 2003 o 22:30

Internet čaká v najbližších rokoch veľké prečíslovanie. Keďže sa voľné internetové IP adresy rýchlo vyčerpávajú, bude nutný prechod na nový formát adries, z dnešného IPv4 na verziu IPv6. V súčasnosti zostáva voľná jedna miliarda z celkového počtu 4,3 miliardy adries v starom systéme. Problém je však v tom, že voľné adresy nie sú medzi jednotlivé krajiny rozdelené rovnomerne. Spojené štáty, ktoré systém vytvorili, samy sebe pridelili 70 percent adries, na všetky ostatné štáty sveta pripadá zvyšných 30 percent. Najmä rýchlo sa rozvíjajúce ázijské krajiny preto začnú čoskoro nedostatok voľných adries pociťovať.

Dnešný systém IP adries dlhých 32 bitov vznikol pred tridsiatimi rokmi, keď nikto neuvažoval o tom, že by mohli byť prideľované napríklad aj telefónom alebo miniatúrnym zariadeniam hlásiacim cez internet trebárs teplotu vo vašom dome. V novom systéme IPv6 bude dĺžka adresy 128 bitov, čo bude stačiť, aj keby na každého človeka na Zemi pripadalo tisíc rôznych zariadení s pridelenou internetovou adresou.

Podľa analytika firmy Ovum Iaina Stevensona problém nedostatku adries zasiahne Áziu o dva alebo tri roky, Európu a niektoré ďalšie regióny o štyri-päť rokov, no v Severnej Amerike „nebude ešte dlho existovať vôbec žiaden problém“. Nový systém IP adries bude so starým kompatibilný, zmena preto môže prebiehať postupne v rôznych regiónoch. Zmeniť bude treba nastavenia a softvér všetkých počítačov a zariadení, ktoré sú pripojené na internet. Americké firmy preto budú čiastočne vo výhode, keďže budú môcť k finančne nákladnej operácii pristúpiť až ako posledné. Zatiaľ len americké ministerstvo obrany oznámilo, že plánuje prechod na IPv6 do roku 2008, príčinou je však jeho väčšia bezpečnosť, nie nedostatok čísel pre nové zariadenia. (tb, cnet)