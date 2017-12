Internetová hra pre námornícke putiky

Ako za počítačom predviesť priateľom alebo partnerke, že ste pravý a neohrozený drsňák? Krvavá prestrelka s mimozemšťanmi už nikoho neohúri – vsadiť však do hry vlastné končatiny, to je niečo nové.

30. júl 2003 o 22:30

Návod na hru je veľmi jednoduchý: otvorte okno prehliadača, zapnite reproduktory, kliknite do okna hry a stláčaním medzerníka na klávesnici zabodávajte nôž do stola, pokiaľ možno tak, aby sa počet prstov na vašej ruke znižoval čo najpomalšie.

Po pár minútach hrania možno zistíte, že k úspechu môže viesť viacero rôznych stratégií. Ak napríklad máte nervy, na to hneď na úvod hry si dobrovoľne odseknúť ukazovák, prostredník aj prstenník, umožní vám to bezpečne zabodávať nôž do rozsiahleho uvoľneného priestoru medzi zvyšnými pahýľmi malíčka a palca.

Hru sprevádzajú sugestívne výkriky obete (vás), takže je vhodná najmä do internetových kaviarní alebo školských učební. (tb)