Čo prinesie lokalizácia mobilov

Čo sa zmení vo vašom živote príchodom mobilných sietí tretej generácie? Konečne prestanete pri ceste vlakom na začiatku každého telefonického rozhovoru vyslovovať vetu: „Som vo vlaku.“

30. júl 2003 o 22:30 Tomáš Bella

Mobily budú v budúcnosti pri svojom „rozhodovaní“ zohľadňovať, kde sa práve nachádzate. ILUSTRAČNÉ FOTO – ČTK/AP

Podľa analýzy britskej agentúry Demos, ktorú si objednal mobilný operátor O2, totiž bude kľúčovou aplikáciou 3G sietí automatická lokalizácia polohy používateľa. Vašu polohu budú môcť zistiť nielen ľudia, ktorí vám budú telefonovať, ale váš telefón by mal prakticky neustále automaticky komunikovať aj s rozličnými zariadeniami nachádzajúcimi sa v jeho blízkosti.

Autori štúdie nazvanej Mobilizácia sa domnievajú, že obavy o stratu súkromia, ktoré v nás dnes takáto predstava vyvoláva, časom ustúpia do úzadia. Ľudia budú podľa názoru expertov ochotní vymeniť súkromie za možnosť využívať nové užitočné služby, tak, ako sa to stalo už mnohokrát v minulosti. Hlavným dôvodom straty obáv však bude, že našu polohu nebudeme prezrádzať anonymnému „Veľkému Bratovi“, ale zväčša len svojim známym.

Schopnosť 3G sietí zamerať mobil oveľa presnejšie, ako dnešné GSM siete, budeme môcť využiť napríklad pri organizovaní stretnutia – mobil by nás mohol upozorniť, keď už všetci účastníci dorazia na miesto. V Japonsku sa už dnes tieto možnosti využívajú – používateľa napríklad textová správa upozorní, ak sa niektorý z jeho známych náhodou ocitne v jeho blízkosti. Služba sa však dá využiť aj na zoznamovanie – majiteľ mobilu zadá svoj osobnostný profil aj svoju predstavu o osobe, s ktorou by sa chcel zoznámiť, a systém ho upozorní, ak sa niekto taký objaví v jeho blízkosti.

V hlavnom meste Fínska sa testuje služba „FLIRT“ založená na inom princípe – majiteľom mobilov umožňuje zanechať virtuálnu textovú správu „visiacu“ na ľubovoľnom mieste Helsínk, napríklad pred obľúbeným podnikom či pred vlastným domom. Správa sa potom zobrazí vybraným používateľom, ktorí prechádzajú okolo tohto miesta. Tento model by sa dal využiť napríklad aj pre turistické informácie – stačilo by vyťukať do mobilu pár povelov a okamžite by ste získali údaje o tej pamiatke, pred ktorou práve stojíte, prípadne aj poznámky predchádzajúcich návštevníkov a trebárs radu, kde sa dá v blízkosti najlepšie nejsť. „Možno si dokonca predstaviť scenár, že v budúcnosti budeme cestovať na niektoré miesta, pretože sa tam dajú získať veľmi zaujímavé informácie – tak ako dnes niekam cestujeme, pretože sa tam dajú stretnúť zaujímaví ľudia,“ špekulujú autori.

Lokalizačné služby môžu nájsť využitie aj v doprave. V Tokiu vlani predviedli prototyp autobusu určeného najmä pre turistov a nepočujúcich, ktorý je vybavený mobilnou technológiou,. Umožňuje nielen získať informácie o cestovnom poriadku a zaplatiť za lístok esemeskou, ale pasažiera zároveň textovou správou informuje, keď sa blíži zastávka, na ktorej by mal vystúpiť. V Londýne je zasa už tritisíc taxikárov vybavených systémom Zingo, ktorý umožňuje operátorovi prijímajúcemu žiadosť o taxík rýchlo lokalizovať taxikára, ktorý sa nachádza najbližšie k zákazníkovi.

Spomedzi možností komerčného využitia lokalizačných služieb sa zatiaľ najčastejšie spomínajú personalizované reklamné správy v štýle: „Práve prechádzate okolo obchodu, ktorý ponúka výhodné…“ Obchodníkom by mala takáto služba umožniť pritiahnuť zákazníkov na krátkodobé, trebárs i niekoľkominútové akcie počas „hluchých“ časov, keď predavači nemajú koho obsluhovať.

Iné aplikácie môžu umožniť vydávanie „virtuálnych časeniek“, ktoré obmedzia státie v rade u lekára či na úrade, keďže mobil presne poinformuje, kedy sa dostane na rad.

Keďže celú štúdiu Mobilizácia zaplatil britský mobilný operátor, na úvahy o možných negatívnych účinkoch novej technológie v nej veľa miesta nezostalo. Autori však pripúšťajú, že mobilné siete novej generácie – podobne ako napríklad telefóny s fotoaparátom – veľmi nepotešia neverných manželov a ľudí, u ktorých nepatrí pravdovravnosť k silným stránkam. Ich partneri si totiž budú môcť pri telefonickej konverzácii ľahko vyžiadať dôkaz, že sa skutočne nachádzajú tam, kde tvrdia.

www.demos.co.uk/catalogue/mobilisation_page274.aspx