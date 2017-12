Ak nechcete prechladnúť, buďte šťastní

Šťastní ľudia sú oveľa menej náchylní na prechladnutie. Ukázal to výskum tímu Sheldona Cohena z Carnegie Mellon University v Pennsylvánii. Znovu sa tak potvrdilo, že medzi psychikou a telom existuje silná vzájomná závislosť, a že oslabená psychika oslabuj

30. júl 2003 o 22:30

e aj imunitnú obranu organizmu.

Vedci skúmali 300 dobrovoľníkov, u ktorých najskôr dva týždne zisťovali ich emocionálny stav. Potom ich infikovali vírusom, ktorý spôsobuje nádchu, a počas piatich dní sa ich pýtali na to, ako sa rozvíjajú príznaky choroby.

„Ľudia, ktorí vyjadrovali pozitívnejšie emócie, sú menej náchylní na infekcie horných dýchacích ciest v porovnaní s ľuďmi, u ktorých prevažujú negatívne emócie,“ povedal pre New Scientist Cohen. Medzi tými, ktorí boli na emočnej škále najvyššie, bol v porovnaní s najmenej šťastnými ľuďmi až trojnásobný rozdiel.

Jedno z možných vysvetlení podľa Cohena znie, že šťastní ľudia žijú zdravším životom. Majú napríklad nižšie krvné hladiny kortizolu, ktorý spôsobuje vysoký krvný tlak.

Vedci si pri výskume všimli aj to, že pri rovnakých príznakoch si tí menej šťastní ťažkali na svoje problémy viac. Vyzerá to, že šťastní ľudia – okrem silnejšieho imunitného systému – majú aj oveľa menej času zaoberať sa svojimi problémami a vnímajú okolo seba skôr to pozitívne.

