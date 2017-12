Konečne fazuľa bez vedľajších účinkov

Po tom, čo britskí vedci vypestovali cibuľu, ktorá nedráždi oči, vyvinuli venezuelskí vedci fazuľu, ktorá nemá nepríjemné vedľajšie účinky, v lepšej spoločnosti nazývané „vetrami“.

30. júl 2003 o 22:30

„Našli sme jednoduchú a lacnú metódu, ako znížiť obsah jednej zo zložiek fazule, ktorá má nežiaduce účinky,“ povedala Marisela Granitová, vedúca tímu z Univerzity Simona Bolívara v Caracase pre HealthDay News. Nejde o genetickú manipuláciu, ale o prirodzený proces zvaný fermentácia, ktorý vo fazuli rozloží určité vlákno (a-galaktosidázu) predtým, ako by to musel spolu so zvukovými efektmi urobiť ľudský žalúdok.

Fazuľa sa fermentuje v špeciálnych reaktoroch. Za 48 hodín táto klasická technológia rozloží a-galaktosidázu z viac ako dvoch tretín, za 96 hodín už z nej zostane vo fazuli iba jedna dvadsatina pôvodného obsahu. Takto upravená plodina má ďalšiu prednosť – ľudský organizmus dokáže lepšie využiť živiny v nej obsiahnuté, vrátane vitamínu B2 a bielkovín s nízkym obsahom tuku.

Jedným z impulzov pre vznik štúdie bol znížený záujem o venezuelské národné jedlo pabellon creollo, ktorého hlavnou zložkou je práve fazuľa. Treba však dodať, že myšlienkou, ako zbaviť fazuľu nepríjemných účinkov, sa zaoberal už na prelome 18. a 19. storočia Benjamin Franklin, ktorého jeho obdivovatelia nazývajú americkým Sokratom. (ač)