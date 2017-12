Šebej: Vládny návrh zákona o elektronickom podpise je mizerný

Bratislava 4. septembra (TASR)- Jeden z predkladateľov poslaneckého návrhu zákona o elektronickom podpise František Šebej vyzýva poslancov, aby zamietli rovnomenný vládny návrh a naopak podporili poslanecký.

Počas 51. schôdze parlamentu budú poslanci posudzovať dva návrhy zákonov o elektronickom podpise. Vládny návrh z dielne rezortu hospodárstva je však podľa Šebeja v praxi nerealizovateľný. "Konkurujú si dva návrhy, mizerný vládny a dobrý, poslanecký," povedal pred novinármi. Zdôraznil, že nejde v žiadnom prípade o politikum, ale o snahu prijať naozaj kvalitný zákon o e-podpise, ktorý zrovnoprávňuje elektronický podpis s vlastnoručným.

Na poslaneckom návrhu, ktorí predkladajú zástupcovia koaličných strán s výnimkou KDH, spolupracovali experti Slovenskej informatickej spoločnosti, kryptológovia a právnici. Právnička Daniela Gregušová upozornila, že zákon znamená veľký zásah už do existujúcich právnych noriem - Občianskeho poriadku, Trestného zákona, zákona o súdnom poriadku, či do Obchodného zákonníka a vyžaduje si ich novelizáciu. Na to však nepamätá vládny návrh, ktorý okrem toho obsahuje množstvo iných, závažných nepresností a chýb.

V prípade prijatia vládneho návrhu zákona v predloženom znení jeho nedostatky a nejasnosti vytvoria podmienky pre falšovanie elektronických podpisov, konštatoval odborný garant 20-člennej skupiny, ktorá pripravovala poslanecký návrh, Daniel Olejár. Jeho neschválením sa dá vyhnúť chybám, ktorých sa dopustili v Českej republike, kde sa po bezproblémovom prijatí zákona ani po roku nepodarilo uviesť ho do praxe.

Zákon o elektronickom podpise je nevyhnutný pre elektronický obchod. Na jeho základe však bude možné napríklad podávať daňové priznanie cez Internet, či dostať stavebné povolenie elektronickou poštou, poskytuje teda veľké možnosti. V praxi je elektronický podpis použitím matematickej funkcie pomocou špecializovaného programu, ktorá sa pripojí k určitému dokumentu v elektronickej podobe a vzniká podpísaný dokument. Ten je zašifrovaný súkromným kľúčom osoby, ktorá sa podpisuje. Príjemca ho potom dešifruje verejným kľúčom, ktorý je k dispozícii.

Šebej zdôraznil, že elektronický podpis sa prakticky nedá sfalšovať a overenie jeho pravosti je jednoduché a spoľahlivé. Dôležité je i to, že nie je možný podpis "bianco" dokumentu, ktorého obsah by bol doplnený neskôr.