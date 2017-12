Prituhuje: ST predsa len komentujú reklamnú kampaň Orange

30. júl 2003 o 16:58

Slovenské telekomunikácie, a.s., považujú za potrebné reagovať na neadekvátny postup mobilného operátora pôsobiaceho na slovenskom trhu, ktorý nasledoval po vydaní predbežného opatrenia Krajského súdu v Bratislave o zákaze reklamy na produkt Paušál 30 mini. Slovenské telekomunikácie, a.s., sa snažili postupovať eticky a korektne a nekomentovali predbežné opatrenie súdu, ktoré je v konaniach vzťahujúcich sa k nekalosúťažnému konaniu štandardným riešením pre zabezpečenie budúceho výkonu súdneho rozhodnutia, ak hrozí nebezpečenstvo ujmy tomu, v prospech ktorého sa predbežné opatrenie nariadi. Neprimerané kroky mobilného operátora však nútia Slovenské telekomunikácie, a.s., k reakcii. Spoločnosť bude v najbližších dňoch reagovať formou reklamnej kampane, pretože považuje za potrebné informovať verejnosť o faktoch súvisiacich s týmto sporom.

V posledných dňoch sa v slovenských médiách objavilo viacero komentatívnych článkov, ktoré obsahovali nepresné, resp. neúplné informácie ohľadne sporu medzi spoločnosťami Slovenské telekomunikácie, a.s., a Orange Slovensko, a.s. Podľa viacerých médií mobilný operátor prišiel v máji tohto roku na trh s produktom, ktorý je priamou konkurenciou programu ST Mini od Slovenských telekomunikácií, a.s. Samotná reklamná kampaň mobilného operátora však podsúva verejnosti úplne iné posolstvo: „Volanie cez program Orange 30 Mini je výhodnejšie ako telefonovanie z pevnej linky“, resp. „Nový Paušál 30 mini nahradí vašu pevnú linku“. Navyše, v televíznej reklame sa objavuje telefón pevnej linky ako nepotrebná vec, ktorej by sa mal zákazník zbaviť. Klamlivosť a neetickosť tejto reklamy ilustrujú nasledujúce tabuľky, v ktorých sú porovnané ceny volaní vo vlastnej sieti:

Prehľad cien programu Paušál 30 mini v sieti Orange Slovensko, a.s.,

(Zdroj: www.orange.sk)

Užívateľský program Paušál Voľné minúty Víkendové / oddychové minúty Pracovný deň 08:00 – 18:00 Pracovný deň 18:00 - 22:00 a 07:00 - 08:00 Pracovný deň 22:00 - 07:00 Soboty a dni pracovného pokoja Sk/min. Sk/min. Sk/min. Sk/min. Paušál 30 mini 169 Sk 30 min. - 7,9 4,9 4,9 4,9

Orange používa sekundovú tarifikáciu po 1. sekunde.

Prehľad cien vybraných programov v sieti Slovenských telekomunikácií, a.s.

Užívateľský program Paušál Voľné minúty Pracovný deň 07:00 - 19:00 Pracovný deň 19:00 - 07:00 Soboty a dni pracovného pokoja miestne Sk/min. medzimesto Sk/min. miestne Sk/min. medzimesto Sk/min. miestne Sk/min. medzimesto Sk/min. ST Mini 169 Sk 30 min. 3,80 Sk 8,20 Sk 2,40 Sk 3,80 Sk 2 Sk/ 0 Sk 3 Sk/ 0 Sk ST Standard 249 Sk 30 min. 1,90 Sk 4,10 Sk 1,20 Sk 1,90 Sk 1 Sk/ 0 Sk 1,5 Sk/ 0 Sk ST Maxi 329 Sk 60 min. 1,90 Sk 4,10 Sk 0,60 Sk 0,60 Sk 0,6 Sk/ 0 Sk 0,6 Sk/ 0 Sk

Od 1.6. do 31.8. sú víkendové volania po 3. minúte zdarma

Slovenské telekomunikácie používajú sekundovú tarifikáciu po prvej minúte.



Všetky uvedené ceny sú bez DPH.



Z porovnania vyplýva, že vo všeobecnosti je telefonovanie prostredníctvom pevnej linky stále minimálne o 50% lacnejšie a dostupnejšie ako telefonovanie z mobilného telefónu prostredníctvom programu Paušál 30 mini. Reklama mobilného operátora vzbudzuje dojem, že telefonovanie z mobilného telefónu s programom Paušál 30 mini je výhodnejšie za každých okolností. Slovenské telekomunikácie, a.s., však bytovým zákazníkom (okrem moderného komunikačného riešenia, ktoré predstavujú ISDN programy) ponúkajú na výber tri rôzne volacie programy (ST Mini, ST Standard, ST Maxi), pričom cene volaní v rámci programov ST Standard a ST Maxi nemôže mobilný operátor svojim programom Paušal 30 mini konkurovať.

Slovenské telekomunikácie, a. s. sú preto presvedčené, že reklama tohto mobilného operátora bola spôsobilá privodiť ujmu samotnej spoločnosti, jej zákazníkom, ako aj zákazníkom mobilných operátorov. Tí mohli byť uvedení do omylu najmä tým, že reklamná kampaň spoločnosti Orange Slovensko, a.s. zvýrazňovala skutočnosť, že telefonovanie prostredníctvom programu Paušál 30 mini je výhodnejšie ako telefonovanie prostredníctvom pevnej linky.

Porovnávacia reklama je podľa súčasne platnej legislatívy na Slovensku povolená. Podľa názoru Slovenských telekomunikácií, a.s., však v tomto prípade nejde o zákonom povolené porovnávanie dvoch porovnateľných produktov, ale o porovnávanie jedného produktu mobilného operátora s viacerými produktami spoločnosti prevádzkujúcej pevné linky.

Poznámka redakcie:

Obsah článku tvorí oficiálne vyhlásenie Slovenských telekomunikácií. Súčasťou vyhlásenia sú aj priložené tabuľky s cenami. Redakcia MOBIL.SME.SK pre vás pripravila vlastné, nestranné porovnanie cien "mini" paušálov všetkých troch slovenských operátorov na adrese http://mobil.sme.sk/clanok.asp?cl=1050478.

DOPLNENÉ: Slovenské telekomunikácie včera spustili reklamnú kampaň, v ktorej aj oni reagujú úsmevným spôsobom na Orange. Viac si o operátoroch v úlohe komikov prečítajte v samostatnom článku.