Diskusné fórum o otázkach prenositeľnosti telefónného čísla pokračuje

30. júl 2003 o 16:06 TASR

Bratislava 30.júla (TASR) - Od 1.januára 2004 by mala na slovenskom telekomunikačnom trhu fungovať prenositeľnosť čísla v rámci pevnej verejnej telefónnej siete (VTS) a taktiež aj mobilnej siete. Slovensko tým splní smernicu nového regulačného rámca EÚ.

V praxi by to znamenalo, že ak sa zákazník rozhodne zmeniť operátora, ktorý poskytuje pevnú VTS, jeho účastnícke číslo, ak bude mať záujem, zostane rovnaké. To isté bude platiť aj v rámci siete mobilných operátorov.

V Českej republike už takýto systém funguje, pričom jeho správcom je súkromná firma, ktorú pre tento účel založila Asociácia prevádzkovateľov verejných telekomunikačných sieti (APVTS). Na Slovensku je ekvivalentom APVTS Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO).

Ako pre TASR uviedol hovorca Telekomunikačného úradu (TÚ) SR, Roman Vavro, "zatiaľ ešte nie je jasné, kto bude spravovať tento systém a ani to, ako vlastne bude po technickej stránke fungovať. To všetko ešte bude predmetom diskusií medzi zainteresovanými stranami. Ale do 1. januára 2004 by mal byť systém pripravený na prevádzku, dodal Vavro.

TÚ organizuje diskusné fórum k otázkam prenositeľnosti čísla a taktiež zadal Výskumnému ústavu spojov (VÚS) vypracovať dokument o problematike prenositeľnosti čísel. VÚS splnil túto úlohu, a práve v týchto dňoch sa konalo zasadnutie o pripomienkach k tomuto dokumentu. Členovia stretnutia následne pošlú TÚ návrhy technického a finančného riešenia zriadenia národnej referenčnej databázy pre prenositeľnosť čísla.