Nokia je vari jediným výrobcom, ktorý sa neobáva experimentov a na trh pravidelne dodáva netradične riešené koncepty mobilných telefónov. K takým patrí aj model 6800, určený pre všetkých tých, ktorí posielajú veľa textových správ a e-mailov z mobilu.

30. júl 2003 o 14:14 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

Nokia 6800 patrí k masivnym a ťažším mobilom, ktoré ocenia predovšetkým muži s veľkými rukami. Vďaka svojej masívnosti sa drží veľmi dobre. Telefón má mierne futuristický dizajn, predovšetkým vďaka kombinácii ostrých línií a výrazných kriviek. Na prvý pohľad zaujme mechanizmus, ktorého úlohu však spočiatku pravdepodobne neuhádnete.

Pod farebným displejom je výrazne zapustený joystick, nad ním je netradične (a nešťastne) umiestnené tlačidlo vypínania a zapínania telefónu.

Netradične riešený dizajn a zabudovaný mechanizmus získajú zmysel až po tom, ako vyklopíte klávesnicu. Získate tak plnohodnotný „písací stroj“ s klávesnicou na oboch stranách displeja. Telefón si preto treba otočiť o 90 stupňov, našťastie, obsah displeja sa otočí automaticky. Otočením telefónu sa menia aj funkcie kláves a svoj význam získa aj klávesa vypnutia umiestnená nad displejom na čelnej strane telefónu. Musíme vás však upozorniť, že vďaka tomuto riešeniu sa vám bude telefón počas hovoru neustále vypínať (klávesu nechtiac stláčate pritisnutím telefónu k tvári), aspoň dovtedy, kým sa nenaučíte hovoriť s telefónom mierne odtiahnutým od tváre.

Plnohodnotná klávesnica je veľmi pohodlná, klávesy sú tvrdé a na stlačenie reagujú okamžite a presne. Treba si však zvyknúť na čudné ovládanie joysticku pri vyklopenej klávesnici.

Samotný joystick je veľmi tuhý, no pri bežnom používaní sa to javí ako výhoda – je presný a nevychyľuje sa do neželanej polohy ako pri konkurenčnom riešení Alcatelu, SonyEricssonu alebo Panasonicu.

Displej

Nokia všetky svoje posledné modely telefónov vybavuje štandardne displejom zobrazujúcim iba 4096 farieb s rozlíšením 128 x 128 bodov. Štyritisíc farieb sa momentálne javí ako rozumný kompromis, no ostatní výrobcovia sa čoraz častejšie obzerajú po displejoch zobrazujúcich 65000 farieb, ktoré oveľa zreteľnejšie zobrazujú multimédiá.

Ovládací softvér telefónu displej bezo zbytku využíva – Nokia má graficky mimoriadne príťažlivé menu a nový font je nielen pekný, ale nadôvažok sa aj dobre číta.

Displej však má aj malú chybičku krásy - ak je nepodsvietený, veľmi zle sa číta.

Menu

V prípade modelu 6800 Nokia neexperimentovala ako napríklad v 3650 alebo 7650 a menu telefónu nadväzuje na úspech starších modelov s monochromatickým displejom. Štruktúra menu je takmer zhodná, no farba mu prospela a pribudli nové položky.

Najpraktickejšia je asi galéria, v ktorej možno ľubovoľne vytvárať adresáre a presúvať do nich multimediálne súbory.

Funkcie

Rozšírená klávesnica telefónu tento model predurčuje na textovú komunikáciu a tomu zodpovedá aj vybavenie – položka Správy poskytuje prehľadne rozdelené funkcie SMS, MMS, e-mailového klienta, chat a odkazovú schránku. SMS sú už tradične veľmi prehľadné a nechýba odpočítavanie znakov pri písaní správy, na ktoré dnes čoraz viac výrobcov zabúda. V telefóne si môžete nastaviť 15 distribučných zoznamov SMS s 50 položkami v každom. Zreťazenie SMS umožňuje poslať spojenú SMS s 459 znakmi. Jednoducho je riešené aj vytvorenie MMS, 6800 podporuje správy s veľkosťou do 45 kb. E-mailový klient je tiež celkom podarený, no nastavenie konta je zbytočne schované v komplikovanej štruktúre menu tejto položky. Pod položkou Organizér sa schováva budík, prehľadný kalendár a pripomienkovač úloh. Samozrejmou je aj funkcia Poznámky. V telefóne poteší rozhlasový prijímač, ktorý funguje v kombinácii s prídavnou súpravou so slúchadlami. Hry sú v telefóne štandardne iba dve – Bounce a Triple Pop. Sú síce vo farbe, no bez zvuku. Vďaka podpore Javy si môžete do telefónu nahrať ľubovoľné aplikácie – výrobca na ukážku ponúka dve – konvertor meny, teploty, plochy, váhových a dĺžkových mier, atď. a portfolio (záznamy o investíciách). Štandardne sú v telefóne ešte kalkulačka, stopky a peňaženka.

Pamäť

Telefón disponuje dynamickou pamäťou 4 MB.

Do telefónneho zoznamu dostanete 500 viacpoložkových záznamov, uložíte 150 štandardných SMS alebo 50 spojených, 30 MMS, 96 obrázkov, 60 vyzváňacích tónov, 15 Java aplikácií do veľkosti 64 kB, 500 záznamov v kalendári, 30 záznamov v pripomienkovači, 20 záznamov v poznámkach. Na bežné použitie je takáto pamäť úplne postačujúca.

Multimédiá

Nokia 6800 podporuje všetky štandardné personalizačné funkcie – tapety, šetriče obrazovky, i polyfonické zvonenie. Melódie nastavené v telefóne sú skôr konzervatívnejšie, no dajú sa medzi nimi nájsť aj zaujímavé kúsky. Reproduktor je kvalitný, pri zvonení ani pri hovore nerezonuje.

Dáta

Telefón podporuje GPRS, WAP 1.2.1 a klasicky aj technológiu Nokie HSCSD. K počítaču ho pripojíte cez IrDA alebo kábel. Vďaka neprakticky umiestnenému IR vysielaču i jeho skromným rozmerom sme s IrDA spojením k notebooku nemali príliš dobré skúsenosti – nadviazanie spojenia trvalo dlhšie ako obvykle a s telefónom i notebookom sme museli rôzne hýbať, kým sa našli.

V Nokii 6800 nájdete aj nové rozhranie PopPort, cez ktoré možno pripojiť napríklad digitálny fotoaparát alebo iné prídavné rozširujúce zariadenia.

Batéria

V telefóne je batéria Li-Ion s kapacitou 1000 mAh. Podľa výrobcu telefón vydrží v pohotovostnom režime takmer 10 dní a doba hovoru je 240 minút. V praxi sú, samozrejme, hodnoty o niečo nižšie, no tak ako iné telefóny v tejto triede od Nokie, ani 6800 nesklame.

Celkové hodnotenie

Koncept telefónu je zaujímavý a ukazuje netradičný pohľad na to, ako sa dá rozšíriť funkcionalita. Kryt navyše však nielen mierne nafúkol rozmery, ale aj pridal na váhe (122 g). Tým, ktorí si nepotrpia na malé kompaktné telefóniky však dokonale sadne do ruky. Menu telefónu je prehľadné a rýchle. Jedinú vážnu výhradu máme k umiestneniu tlačidla vypínania nad displej na prednej strane telefónu – neustále nechcené vypínanie prístroja počas hovoru dožerie aj najtrpezlivejšieho užívateľa, kým si na túto zvláštnosť zvykne a telefón prestane pritláčať na ucho...