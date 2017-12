Gothic 2 - nový RPG kráľ?

rok medzi RPG hra s Gothic, od Piranha pre jedno z RPG Tak a teraz po vyše roku tu máme pokračovanie tejto celkom úspešnej a najmä kvalitnej hry. Myslím, že všetci RPGčkári sa majú na čo tešiť, tešil som sa aj ja a vôbec som nebol sklamaný, skôr naopak - nadšený tým, že pokračovanie, nestratilo nič zo svojho pôvodného lesku a je to opäť starý dobrý len v lepšej grafike a o dosť rozsiahlejší.

Príbeh dvojky sa začína presne tam, kde sa skončila jednotka. Náš hrdina po dlhom a namáhavom súboji nakoniec zdolal Sleepera a zničil bariéru, ktorá obklopovala väzenskú kolóniu. Po súboji s ním však prišiel takmer o všetkú životnú energiu. Nekromancer Xardas ho však nakoniec zachránil, vybralo si to bohužiaľ svoju daň, hrdina stratil všetky svoje schopnosti a musí začínať opäť od začiatku. Nečaká ho ľahká úloha, tentokrát do krajiny prichádzajú draky a zhromažďujú okolo seba armádu zla a len jediný človek ich môže zastaviť.

To, že opäť začínate od nuly je pre hru len výhodné. Opäť, tak ako predtým sa hneď na začiatku dostávate do mesta, v ktorom nemáte žiadny vplyv ani moc a nikdo vás neberie vážne. Tak sa opäť začína podobná cesta ako predtým. Musíte plniť úlohy, ktoré vám ostatní dávajú až sa nakoniec prepracujete do vyšších kruhov, stanete sa silnejším a vplyvnejším, až sa dostane do niektorej guildy. Na výber máte opäť tri. Prvá je domobrana mesta Korinos, z ktorej sa neskôr môžete prepracovať až na Paladina. Pridať sa môžete tiež k Merceneries (snažil som sa nájsť adekvátny slovenský názov, ale myslím, že takto je to oveľa lepšie), čo sú čisto čistí bojovníci. A v neposlednom rade pre tých mágiechtivých je tu spoločenstvo ohnivých mágov. Nie som si istý, ale tuším, že v hre je ešte aj štvrtá guilda, mala by to byť guilda zlodejov, len neviem či sa do nej dá dostať.

Svet Gothicu 2 je rozsiahlejší ako ten, po ktorom ste kráčali minule. Niektorých možno poteší, že sa do starej kolónie v tomto diele vrátite. Narazíte tak aj na pár starých známych, ale hlavne na kopu nových tvárí, s ktorými sa budete môcť opäť rozprávať. NPCčka sa rozprávajú tiež medzi sebou, robia bežné veci a celkovo to vyzerá ako by to mesto naozaj žilo. Na druhej strane je vždy každý na svojom mieste takže sa nestane, že by ste niekoho hľadali dlhé hodiny. Večer sa pomaly stmieva, až nakoniec slnko zapadne a ľudia vtedy odchádzajú do svojich domovov. Ako aj predtým, majú všetky dôležité postavy svoje mená aby ste dokázali odlíšiť podstatných od od zbytočných.

Systém zlepšovania postavy sa veľmi nezmenil, došlo len k malinkým zmenám, v princípe je to ale presne to isté. Ako obvykle za splnené úlohy a za počet mrtvol, ktoré za sebou zanechávate dostáva vaša postava skúsenosti a postupuje na leveli. Za každý level dostanete 10 LP (Learning points), ktoré môžete u trénerov premeniť na schopnosti alebo na silu, obratnosť a pod. Záleží len od vašej šikovnosti či nájdete nejakého trénera a či nájdete takého čo vás vyučí zadarmo. K špeciálnym schopnostiam pribudli napríklad Blacksmithy alebo Alchemy. Môžete si tak nazbierané rastlinky a korienky pretransformovať v účinejšie liečivé nápoje. Tak ako aj v prvom Gothicu, aj tu si môžete zapáliť jointa :) (ale fuuuj, drogy jsou špatný :-) - pozn. Kordi). Tentokrát to má oveľa iný efekt ako predtým. Miesto toho aby vám to jednorázovo pridalo do sily alebo do iného atribútu, to spomalý čas, takže to potom vzdialene pripomína Matrix. (Tak ja z neviem, či je to alebo simulátor orálnej aplikácie halucinogénnych látok :-) - pozn. Kordi)

Grafika: 8 / 10

Na poli grafiky urobili autori celkom slušný pok oproti predchádzajúcemu dielu. Oveľa sa zlepšili textúry a efekty. Krajina je oveľa bohatšia, tentokrát máte skutočne pocit akoby ste sa prechádzali po divočine. Je tu oveľa vetší počet stromov, burín, kríkov a inej flóry. Čo sa zmenilo len minimálne alebo vôbec sú postavy, ktoré sa mi zdajú presne také isté ako predtým (napíklad hlavný hrdina) (to bude asi tým, že to je hrdina z minulého dielu ;) - pozn Kordi). Smutný je tiež fakt, že niektoré grafické bugy zostali neopravené.

Interface: 8 / 10

Čo sa týka nastavenia je to vždy veľmi ľahké a bezbolestné. V nastavení grafiky môžete znižovať detaily a hlavne "view range" takže sa dá hra prispôsobiť aj pre slabšie stroje. Ovládanie samotnej hry je ešte jednoduchšie ako predtým. Interface v samotnej hre je ako predtým prehľadný a ľahko sa v ňom pohybuje.

Hrateľnosť: 9 / 10

Hra je totálne chytľavá a návyková. Zoberte si všetko z predchádzajúceho Gothicu, umocnite na druhú a máte Gothic 2. Hodiny a hodiny nepretržitej zábavy, raj pre hráčov. Niekto by možno namietal, že opäť je to to isté ako predtým. Nad tým som rozmýšľal aj ja a po asi 15 minutách hry som bol pripravený Gothic 2 totálne odpísať a zkritizovať. Potom ale prešla hodina, dve, tri... Však to poznáte, zistil som, že čas beží rýchlejšie ako v skutočností. Je to možno to isté ako predtým, ale to len znamená, že je to tak isto dobré.

Multiplayer:

Hra nebsahuje hru pre viac hráčov, čo je škoda.

Zvukové efekty: 9 / 10

Zvukové efekty sú veľmi dobré, ak nie perfektné. Kompletne všetky dialógy v hre sú nadabované, čo je veľmi veľké plus. Ľudia sa len tak sebou rozprávajú (síce vždy o ničom a opakujú dokola to isté, ale aj tak to je plus), počuť údery kováčskeho kladiva, poprípade kázeň kňaza. Zvuky boja sú tiež veľmi dobré, svišťanie šípov a zvuky mečov narážajúcich o seba, to všetko je kvalitne spracované.

Hudba: 8 / 10

Hudba je tiež veľmi kvalitnou stránkou tejto hry. Skvele podfarbuje atmosféru a dokonale sa sem hodí. Jej zvuková kvalita je tiež veľmi vysoká. Len by ten repertoár možno mohol byť trocha širší.

Inteligencia & Obtiažnosť: 6 / 10

Tak tu si to páni (možno aj dámi) z Bytes pekne pokazili. Začneme tou inteligenciou, ktorá nie je práve najlepšia. Je síce pravda, že postavy a príšery bojujú naozaj veľmi dobre, blokujú útoky a naopak útočia do vašej odkrytej obrany. Akosi si ale neuvedomujú priestor okolo seba. sa veľmi často stáva, že skrátka padajú z útesov alebo z mosta, čo je naozaj smutné. Tiež sa mi stalo, že sa skrátka zasekli. Ja som po nich v kľude strieľal zatiaľ čo oni po mne kričali, niečo v tom zmysle ako: "len si bež zbabelec". Všetky postavy s ktorými máte problém, môžete taktiež bez problémov zabiť tak, že sa postavíte na kopec krabíc. Váš súper ducho začne behať do tej kopy poprípade sa do nej zasekne, zatiaľ čo vy naňho môžete bez problémov strieľať. Obtiažnosť hry nie je až taká hrozná, no dá sa povedať, že je veľmi vyrovnaná. celkové hodnotenie tejto sekcie kazí len ta imbecilita nepriateľov.

Záverečné hodnotenie: 8 / 10

Na záver už nebudem veľmi tárať, všetko dôležité nájdete vo vyššie uvedených riadkoch a po čítaní recenzie vám dojde, že Gothic 2 je naoaj veľmi kvalitná , ktorá urobí radoť každému fanúšikovy žánr.