Civilization 3: Conquest - druhý prídavok pre Civilizáciu

Firaxis, ktorej hlavným predstaviteľom je Sid Meier, pripravuje v spolupráci s Atari už druhá datadisk k tretiemu dielu legendárnej Civilizácie. Keď firma vydá už druhý datadisk k hre, tak na tom niečo bude a o hovorí to veľkej skupine fanúšikov hry. Prvý

30. júl 2003 o 9:52 Ján Kordoš

datadisk Play the World až takú dieru do sveta neurobil, ale to celé skúsi napraviť Conquest. Určite to bude už tým, že Conquest obsahuje celý datadisk Play the World a k tomu pridáva vlastné vylepšenia.

Obsahovo sa zameriame viac do histórie, v ktorej nájdeme množstvo noviniek. Pribudlo viacero starých civilizácií – napr. Sumerčania. Každá civilizácia bude mať aj zopár pre seba charakteristických jednotiek a tak sa zvýši počet bojovníkov o zopár kusov. Zmien sa dočkáme aj v samotnom hraní – k dispozícií máme lepšiu diplomaciu a viac spôsobov vlády, nové druhy nerastných surovín a nebudú chýbať ani nové katastrofy.

Engine hry sa nezmenil, ale o to ani nejde, izometrický pohľad je úplne dostačujúci pre hranie tejto turn-based stratégie a nikto ani neočakáva 3d engine. Aj keď nikto nikdy nevie a možno štvrtý diel bude celý 3D. To je však teraz ešte ďaleko – 18.októbra by sme sa mali dočkať Civilization 3: Conquest.