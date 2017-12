Half-Life 2 sa trošku zdrží

30. júl 2003 o 8:48 Ján Kordoš

Očakávania sú obrovské a príchod tejto hry sa nedá s ničím porovnať. HL 2 sa však zdržia a dorazia na pulty obchodov až na Vianoce. V skratke to znamená, že v slovenskí hráči sa tejto gamesky už v tento rok nedočkajú. Je to určite škoda, ale dalo sa čakať, že sa vývoj hry ešte posunie. Dôvody odloženia dátumu vydania hry nie sú známe. Uvidíme, ako napokon dopadne súboj Half-Life 2 vs. Doom 3 vs. Deus Ex 2.