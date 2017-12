Hewlett Packard a Compaq prekvapujúco oznámili fúziu v hodnote 25 miliárd USD

Hamburg 4. septembra (TASR) - Americké počítačové koncerny Compaq Computers a Hewlett-Packard prekvapujúco oznámili fúziu.

4. sep 2001 o 11:54 TASR

Dvojka v brandži Hewlett-Packard (HP) na svojej internetovej stránke informuje, že fúzia by mala mať formu výmeny akcií v hodnote 25 miliárd USD. Obchod musia ešte odsúhlasiť akcionári a dozorné úrady. Transakciu oboch gigantov by mali ukončiť v 1. polovici budúceho roku. Akcionári HP by mali v budúcom podniku vlastniť 64 % akcií a zvyšný podiel má pripadnúť akcionárom Compaq. Nový podnik by mal dosahovať ročný obrat vo výške 87 miliárd USD. Na jeho čele bude stáť doterajšia šéfka HP Carly Fiorinová. Šéf spoločnosti Compaq Michael Capellas by mal byť jeho prezidentom. Počet zamestnancov vo viac ako 160 krajinách dosiahne 145 000.

Zisk koncernu Hewlett-Packard, ktorý sídli v kalifornskom Palo Alto, sa v 3. fiškálnom štvrťroku (do 31. júla) medziročne prepadol o 89 % na 111 miliónov USD. Obrat poklesol o 14 % na 10,1 miliardy USD. Spoločnosť 26. júla oznámila prepustenie okolo 6 000 zamestnancov.

Prepúšťa aj jej doterajší konkurent Compaq, a to až 8 500 ľudí. Compaq so sídlom v texaskom Houstone vykázal v 2. štvrťroku tohto roka stratu vo výške 279 miliónov USD, po vlaňajšom zisku 388 miliónov USD.

(1 USD = 47,731 SKK)

