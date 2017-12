Vláčiky znovu útočia

29. júl 2003 o 6:52 Ján Kordoš

Railroad Tycoon 3 je očakávaná hra. Ak neviete o čo ide, stačí ak si prečítate recenziu na druhý diel a my sa teraz vrhneme len na vymenovanie noviniek. V prvom rade pribudol tejto ekonomickej stratégií zo železničného prostredia tretí rozmer - a všetko ostáva tak nádherne reálne. O svoje financie sa budete musieť starať pozornejšie, lebo svoju úlohu zohráva aj obchodovanie na burze. Čísla hovoria o 40 druhoch vlakoch (s rôznych časových období), 150 typov budov, 25 misií a množstvo zábavy. My len dúfame, že do hry nebude zakonponovaná typicky slovenská vlastnosť železníc - štrajk, to by potom bola nuda :-).