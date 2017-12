Aj Orange rozšíril MMS v zahraničí

Orange v týchto dňoch rozšíril možnosti využívania služieb založených na technológii GPRS v zahraničí vrátane Obrazových správ.

28. júl 2003 o 14:15

Ako prvý operátor na Slovensku sprístupnil v týchto dňoch vzájomné posielanie obrazových správ medzi vlastnými užívateľmi a zákazníkmi najväčšieho českého operátora Eurotel Praha a siete Oskar.

Zoznam roamingových partnerov Orange pre dátový roaming sa v týchto dňoch rozšíril o holandskú sieť Orange, poľského operátora Centertel, belgický Mobistar a maďarského operátora Pannon GSM. Okrem týchto sietí môžu zákazníci Orange využívať služby založené na technológii GPRS aj v českej sieti Eurotel Praha a v rakúskej sieti One. V rámci týchto sietí môžu zákazníci Orange využívať v roamingu všetky služby založené na technológii GPRS ako Internet cez mobil (GPRS), Orange panorama ako aj Obrazové správy. Všetky tieto služby pritom Orange spoplatňuje ako v rámci vlastnej siete. Pri službe Internet cez mobil (GPRS) zaplatí zákazník 35 Sk (bez DPH) za 1 MB prenesených dát (0,034 Sk/kB) a väčšinu obsahu wapového portálu Orange panorama má v rámci mesačného poplatku 149 Sk bez DPH k dispozícii zadarmo aj v zahraničí, pričom v tomtom mesačnom poplatku má zahrnutých aj 10 bezplatných obrazových správ.

Užívatelia Orange posielajú až do konca roka 2003 obrazové správy do všetkých sietí za rovnakú cenu ako v rámci vlastnej siete. Cena za odoslanie obrazovej správy s veľkosťou do 5 kB predstavuje 2 Sk bez DPH resp. 9,90 Sk bez DPH pre obrazové správy s veľkosťou nad 5 kB.

Okruh roamingových partnerov Orange, v sieti ktorých môžu zákazníci Orangeu využívať služby založené na technológii GPRS sa bude postupne rozrastať rovnako ako okruh zahraničných operátorov, ktorí svojim užívateľom umožňujú vzájomné posielanie obrazových správ so zákazníkmi Orange. Už v najbližších dňoch otvorí Orange Slovensko dátový roaming a vzájomné posielanie obrazových správ v sieti chorvátskeho operátora Cronet.