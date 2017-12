ZÁZRAK! Slovenskí operátori konečne navzájom prepojili MMS správy

Od dnešného dňa môžu zákazníci EuroTelu posielať obrazové správy MMS už aj do konkurenčnej mobilnej siete Orange a naopak...

28. júl 2003 o 14:16 Marián Pavel - SME online

Takmer súčasne oznámili obaja slovenskí operátori, že navzájom prepojili svoje siete a umožnia svojim zákazníkom odosielať a prijímať MMS. Stalo sa tak až takmer 10 mesiacov po spustení MMS služieb na Slovensku.

Obaja operátori spustili služby MMS vo vlastnej sieti a neskôr nasledovalo sprevádzkovanie MMS roamingu v sieti zahraničných operátorov. Na priamu otázku MOBIL.SME.SK z februára tohto roku, kedy prepoja vlastné siete sa obaja operátori vyjadrili, že tak urobia bez otáľania. Napriek tomu k prepojeniu pristúpili až koncom júla.

Až do konca roka 2003 si zákazníci obidvoch operátorov môžu obrazové správy posielať za rovnaké ceny ako vo vlastnej sieti.

EuroTel

Cena odoslanej MMS správy v rámci domácej siete aj do siete Orange je pre užívateľov mesačných programov EuroTelu 9,90 Sk (bez DPH). Táto cena platí do konca augusta aj pre odosielanie MMS v zahraničí. Zákazníci s predplatenými kartami EASY TEAM zaplatia za odoslanie jednej MMS správy 12,90 Sk (vrátane DPH) bez ohľadu na to, do akej siete obrazovú správu posielajú.

Orange

Zákazníci Orange môžu posielať obrazové správy za cenu od 2 korún bez DPH, ak veľkosť obrazovej správy nepresiahne 5 kB. Poplatok za odoslanie obrazovej správy s veľkosťou nad 5 kB je 9,90 Sk bez DPH. Mesačný poplatok za využívanie služby predstavuje 19 Sk bez DPH, pričom v tomto poplatku má zákazník zahrnuté dve bezplatné obrazové správy každý mesiac. Možnosť posielať a prijímať obrazové správy majú aj všetci užívatelia Orange panoramy, pričom v rámci mesačného poplatku 149 Sk bez DPH majú k dispozícii každý mesiac 10 bezplatných obrazových správ.