Počítačovou sieťou sa šíri ničivý vírus Kurnikovová

Wellington 13. februára (TASR) - Počítačový svet ohrozuje nový, výnimočne ničivý, e-mailový vírus pomenovaný podľa ruskej tenistky Anny Kurnikovovej.

13. feb 2001 o 10:07 TASR

V priebehu pondelka bolo postihnutých 50 firiem v Severnej Amerike a Európe, pričom v utorok "zásah" hlásili spoločnosti a vládne inštitúcie na Novom Zélande. Očakáva sa, že vírus sa objaví aj v Ázii.

Vírus je attachment k e-mailovej správe s názvom "Anna Kournikova vs BS" a šíri sa automaticky na všetky adresy v zozname príjmateľského počítača.

Vírus je podobný vírusu I Love You z minulého roku, ktorý sa však šíril rýchlejšie.

Internetová spravodajská agentúra Scoop uvádza, že attachment "AnnaKournikova.jpg" má v kolónke predmet uvedené "Here you have,;o)" a text znie "Hi:Check This!".

Počítačoví experti radia attachment neotvárať a okamžite vymazať.