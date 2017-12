Virtuálne plávanie loďou sme tu ešte nemali

28. júl 2003 o 13:10 Ján Kordoš

Nie každý má na menšiu jachtu a ak sa vám chce plaviť po šírom mori a stačí vám aj virtuálna plavba, tak potom pre vás sa chystá Virtual Skipper 3 od firmy Nadeo. Plaviť sa budete po šiestich lokáciách: Quiberon bay, San Francisco bay, Porto Cervo, Hauraki Gulf - New Zealand, Sydney a Isle of Wight. Na výber budete mať aj viacero lodí a to všetko bude zabalené v nádhernej grafike, ktorú si môžete vychutnať už teraz pomocou screenov. Ak sa budete cítiť zdatný na preteky, tak sa pokúsite niečo vyhrať, ak nie, môžete sa len tak plaviť. Tak čo, láka vás to? A to ešte neviete, že sa chystá aj kooperatívny multiplayer.