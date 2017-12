Eye Toy - je to vôbec ešte hra?

4. aug 2003 o 7:18 Richard Frida

Neprešiel poriadne ani mesiac a znovu sa stretávame pri recenzii netradičnej hernej periférie pre PS2. Pokiaľ som Headset (recenzia SOCOM) ohodnotil ako revolučný, tak Eye Toy to má na papieri aj od fundovanejších odborníkov. Toto nenápadné zariadenie je totiž dosť nečakane nositeľom dvoch prestížnych cien udeľovaných každoročne na najväčšom hernom veľtrhu E3 v Los Angeles. Získalo cenu za najzaujímavejšiu zábavnú/logickú hru a hlavne za najrevolučnejší herný hardware za rok 2003. Pokiaľ vám toto ocenenie nič nehovorí tak vedzte, že to je obdoba ceny Oscar, ale v hernom priemysle.

Čo to teda Eye Toy vlastne je? V podstate malá web kamera, ktorá je v tomto prípade použitá ako netradičný ovládač pre netradičné bemani hry. Pohybom tela (ale najviac rúk) dokážete ovládať pohyb v menu, ale aj na samotné hranie vám stačia iba vaše končatiny. Určite si PCčkári šuchajú ruky, že to už dávno poznajú. Môžem vás však ubezpečiť, že takú prenosovú rýchlosť, okamžitú spätnú väzbu a čistý obraz si nevedia na svojich web kamerách predstaviť. Určite budete spočiatku ostýchavo pristupovať k tomuto netradičnému štýlu zábavy, ale verím tomu, že sa stane po pár minútach vašim herným zážitkom roku. Napriek svojej infantilnosti je hra Eye Toy vhodná pre každú vekovú skupinu a dokáže zabaviť naozaj aj najdrsnejšieho heavymetalového fanatika neznášajúceho akúkoľvek hru bez Satana, utrpenia a krvy. Na výber máte 12 neskutočne srandovných (odpustite mi to nespisovné slovo, ale je najvýstižnejšie) titulov. Takže sa na ne teraz pozrime bližšie:

Beat Freak – pomocou šialeného tanca pripomínajúceho Johna Travoltu vo svojej najlepšej zvonovonohavicovej forme musíte ochrániť štyri reproduktory umiestnené v rohoch obrazovky pred CDčkami, ktoré hádžu po nich nespokojní fanúšikovia. Úchylné a dokonale zábavné.

Kung Foo – klasická mlátička, kde sa na vás v húfoch valia hordy šialených a mierne vyšinutých ninjov a ktorých musíte kosiť ako Golem strašným mávaním a "kung-fu" údermi štýlu "Drunken Master". Pokiaľ trafíte nejakého protivníka "odzadu" tak sa efektne rozpleskne na skle televízora. V bonusových medzihrách môžete v sprievode mohutných karate zvukov rozkopávať drevá ako Americký Ninja. Úžasne efektívne na zdvihnutie sebavedomia.

Wishi Washi – najšialenejšia hra celej kolekcie. Umývanie okien na čas. Dobrovoľne sa stávate nesvojprávnymi dementmi a ešte vás to aj baví. Čo môžete chcieť viac od života? Fantastické ako trenažér na príchod svokry, čo neustále kontroluje čistotu vášho bytu.

Keep Ups – Ak ste vždy chceli byť OZAJSTNÝ chlap tak ste museli byť zákonite futbalista. Ale to neobnáša len krivé nohy a pitie konských dávok piva v krčme vedľa štadióna. Musíte vedieť HLAVIČKOVAŤ. A o tom je táto hra. Stávate sa krížencom Beckhama, Maradonu a Pelého – ste hlavičkový veľmajster.

Boxing Chump - Mlátite sa v ringu s opicou v "životnej" veľkosti a nápadne podobnej Mike Tysonovi. Opica je zákerná a vy ste namakaný. Nevadí, že okoliu sa javíte ako nesvojprávny maniak….hlavne, že tá opica dostane svoje.

UFO Juggler – Hra určená skalným fanúšikom Zóny 51, agenta Muldera a MiB. Pomáhate roztáčať rukami lietajúce taniere nešikovných ufákov. Pokiaľ ste príliš horlivý tak vybuchnú. Hádajte, čo som s nimi robil ja?

Slap Stream – hra určená aj pre menších hráčov. Ochraňujete zajačikov pred krysami. Znie to choro, ale je to celkom príjemná zmena. Vhodné aj pre metalistov.

Plate Spinner – V klasickom cirkusovom triku roztáčate a hlavne ochraňujete pred pádom taniere na dlhých paličkách. Spočiatku nuda a potom boj o život. Tvrdý test na ramenné svalstvo. Vrelo odporúčam namiesto posilovne.

Boogie Down – ďalší tanečný titul. Druhá najkomplikovanejšia hra zo všetkých. V šialenom tempe robíte tanečné figúry podľa toho ktorý reflektor práve svieti. Travolta nemá šancu a po tomto sa aj pri Pomáde nahlas smejete.

Ghost Catcher – ste lovec duchov. Musíte ich rozpučiť skôr ako oni vás osliznia ektoplazmou. Likvidujete šmejd zo záhrobia a popri tom stihnete vyhladiť aj nejakú tú netopieriu populáciu.

Mirror Time – Úplne najťažšia a najprepracovanejšia hra. Musíte praskať dobré bubliny a zároveň sa vyhýbať tým zlým. Okrem toho sa váš obraz rozkladá na rôzne zrkadlá takže hore je zrazu dole a vpravo je bohvie kde.

Rocket Rumble – Toto je najlepšia a najzábavnejšia hra. Rukami označujete letiace rakety a vyrábate si svoj vlastný ohňostroj. Niektoré kreácie sú naozaj dokonalé. Pri tejto hre sa uživia aj traja hráči.

Po skončení každej hry sa pri dosiahnutí najvyššieho skóre môžete zapísať do tabuľky víťazov. Keďže ovládač nepotrebujete tak to tvorcovia vtipne vyriešili tým, že vás hra odfotí vo víťaznej póze a prihodí vám tam číselné ohodnotenie. Napriek môjmu nezmyselnému bľabotaniu si Eye Toy určite choďte vyskúšať do najbližšej predajne. A prekvapenie na koniec. Hra je dokonca lacnejšia ako niektoré top tituly a v cene je aj kamera. To je Slovenská herná udalosť roka. Kamera má totiž plánované aj iné využitie. Ale o tom inokedy.

Grafika: 10 / 10

Čistá, pekná, prehľadná, vtipná a ak sa vám páčil klip od virtuálnej skupiny Gorillaz tak sa máte na čo tešiť. Napriek svojej jednoznačnej infantilnosti vás na 100% zaujme a onedlho zabudnete, že to je v podstate "detský" titul. V hre nie sú zobrazené žiadne násilnosti a tak nikde neuvidíte krv a ani podobné veci. Pokiaľ sa chvíľu nebudete hrať tak sa zapne vtipný šetrič obrazovky plný pavúkov ktoré sa pri akomkoľvek vašom pohybe za vami rozbehnú. Zároveň pribudlo aj nové grafické hodnotenie na obale hry (aj na hre SOCOM ). Prístupné od 3 rokov do obligátnych gruzínskych 124.

Interface: 10 / 10

Dávam len 5 hviezdičiek, lebo viac nemám. Je to zážitok ovládať hru pohybom tela. Všetko funguje ako má. Naozaj nikdy sa nestane, že by ste sa nejako zasekli. Menu je prehľadné a dokonca aj odchod do hlavného menu je vtipne vyriešený. Jednoducho prikryjete rukou kameru a hotovo. Kamera ma na sebe dve led diódy, ktoré vás upozorňujú na to, či je pripojená (modrá) a či máte v miestnosti dostatok svetla (červená). Na začiatku každej hry je zobrazená silueta postavy s ideálnym umiestnením na obrazovke, takže vďaka tejto pomôcke si dokážete nastaviť ideálnu vzdialenosť a sklon. Jednoduché a geniálne. Tento hardware dostal svoje ocenenie naozaj zaslúžene.

Hrateľnosť: 10 / 10

Napriek tomu, že hra je typickým príkladom Bemani žánru vďaka netradičnému ovládaniu zaujme všetky vekové skupiny. Dokonca podľa mňa aj ľudí, ktorých doteraz hry nebavili. Nenájdete tu žiadne násilie (súboje sú vždy komické) a na rozdiel od iných titulov tento určite prispeje k vášmu zdraviu (toľko pohybu nemáte ani pri plávaní) a rozvoju kreatívneho myslenia a postrehu.

Multiplayer: 10 / 10

Úžasný. Bez preháňania. Veď čo je zábavnejšia ako to, že sa váš kamarát jednoducho uprostred hry postaví vedľa vás a hrá. Bez nastavovania a rozčuľovania sa. Jednoducho sa tam postavíte a hotovo. Najgeniálnejšia forma multiplayeru akú poznám.

Zvukové efekty: 10 / 10

Komické, vtipné a hlavne dynamické. Toto je hra, kde práve zvukové efekty hrajú veľkú rolu. Napríklad karatistické kopanie alebo akýkoľvek pohyb ruky je sprevádzaný typickým zvukom známym z karate filmov. Je to naozaj dôležitá stránka hry.

Hudba: 6 / 10

Ťažko hodnotiť vkus iných a preto dávam tri hviezdičky. Hudba je hlavne v tanečných minihrách a musíte si nové skladby vytancovať. Je však otázne, či sa vám budú páčiť. Na ceste je však jednoznačne tanečne orientované pokračovanie tejto hry, takže som plný očakávania.

Inteligencia a obtiažnosť: 8 / 10

Je otázka, či vaša inteligencia počas hrania alebo vašich protivníkov. Nie je to prehnane náročný titul, ale doslova sa zapotíte. Ja by som prijal osobne ešte vyššiu náročnosť, ale uvedomujem si, že by to mohlo odradiť iných ľudí. Nič nezískate zadarmo, ale nie je to neprekonateľná hra.

Záverečný verdikt: 10 / 10

Dal by som aj 6. Keď si vezmete tie možnosti zábavy, počet hier a hlavne cenu tak najhorúcejší kandidát na hru roka pre PS2. A to si myslím, že stojí za pozornosť. Cena pod 2600,- Sk je naozaj smiešna. Je to majstrovský kúsok, ktorý už teraz má svoje miesto v sieni slávy. Bez debaty – howgh.