Chronológia podaní ST v súvislosti s 30 mini

V súvislosti s kauzou nám hovorca spoločnosti Orange Peter Tóth poskytol chronológiou podaní spoločnosti Slovenské telekomunikácie v súvislosti s reklamnou mediálnou kampaňou spoločnosti Orange k produktom „Paušál 30 mini“ a „Medzinárodné hovory“.

28. júl 2003 o 11:49 Marián Pavel - SME online

Paušál 30 mini

I. Konanie na Úrade pre ochranu osobných údajov

Podanie zo dňa 05.06.2003

Podnet vo veci prešetrenia správnosti postupu pri uzatváraní zmlúv o pripojení so záujemcami o aktiváciu služby Paušál 30 mini.

(spoločnosť Orange Slovensko, a.s. poskytla pre Úrad vyjadrenie k veci, konanie nie je ukončené)

II. Konanie na Protimonoplnom úrade SR

Návrh ST na začatie konania vo veci zneužívania dominantného postavenia spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. zo dňa 27.05.2003, ktorý je adresovaný Protimonoplnému úradu SR, (ďalej len „PU“), ktorý tento návrh prevzal dňa 29.05.2003.

Návrhom sa ST domáha nielen vydania rozhodnutia o zneužívaní dominantného postavenia, povinnosti zdržania sa konania, ktoré je v rozpore so zákonom, ale aj vydania predbežného opatrenia spočívajúceho v okamžitom pozastavení ponúkania produktu Paušál 30 mini.

List PÚ zo dňa 19.06.2003, doručený dňa 23.06.2003, vo veci: „Oznámenie o začatí konania a postúpení časti podnetu“.

Nakoľko v návrhu ST je niekoľko požiadaviek, ktorých posúdenie nepatrí do kompetencie PÚ, ako je napr. posudzovanie cien účtovaných spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. koncovým užívateľom, posúdenie prepojovacích poplatkov, bola časť podania ST odstúpená Telekomunikačnému úradu ST, ktorý do dňa uverejnenia tejto chronológie konanie nezačal.

V oznámení PÚ z 19.06.2003 sa uvádza, že konanie na PÚ je vedené vo veci možného zneužitia dominantného postavenia spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. formou dočasného zneužívania ekonomickej sily s cieľom vylúčiť súťaž.

List PÚ zo dňa 26.06.2003, doručený dňa 30.06.2003, ktorým PÚ žiada o vyjadrenie k návrhu ST a zároveň o poskytnutie informácií, ktoré sú potrebné k zisteniu podkladov rozhodnutia.

List spoločnosti Orange Slovensko, a.s. zo dňa 10.07.2003 adresovaný PÚ, doručený dňa 11.07.2003, ktorým odpovedáme na list PÚ zo dňa 30.06.2003



Konanie zatiaľ nie je ukončené.

III. Konanie na Krajskom súde v Bratislave

(ďalej len „KS“)

1. Návrh ST na začatie konania vo veci vydania predbežného opatrenia a zdržania sa nekalosúťažného konania a odstránenie závadného stavu zo dňa 26.05.2003, ktorý bol doručený dňa 27.O5.2003

2. Uznesenie Krajského súdu 10 Cbs 31/03 zo dňa 03.06.2003, doručené dňa 25.06.2003, ktorým bol zamietnutý návrh ST na vydanie predbežného opatrenia

Návrhom na vydanie predbežného opatrenia sa ST domáhali, aby KS uložil spol. Orange Slovensko, a.s. povinnosť zdržať sa protiprávneho konania, ktoré spočíva v propagácii telekomunikačnej služby „Paušál 30 Mini“ akýmkoľvek spôsobom propagujúcim túto službu vo vzťahu k volaniam z pevnej siete.

Krajský súd v Bratislave okrem iného uviedol v odôvodnení rozhodnutia, že “Navrhovateľ predloženým listinným dôkazom brožúrkou propagujúcou služby poskytované odporcom nepreukázal, že odporca tým, že porovnával ním poskytované služby so službami navrhovateľa ohrozil výkon budúceho súdneho rozhodnutia vo veci samej. V porovnávacích údajoch iba konštatoval v akom rozsahu a cene a za akých zvýhodnených podmienok poskytuje služby navrhovateľ a za akých podmienok ich poskytuje odporca. Navrhovateľ žiadnym iným listinným dôkazom nepreukázal, že by mu touto propagačnou publikáciou odporcu vznikla škoda, alebo hrozilo poškodenie navrhovateľa resp. spotrebiteľov.“

3. Odvolanie ST proti Uzneseniu Krajského súdu 10 Cbs 31/03 zo dňa 30.06.2003, doručené dňa 16.07.2003

4. Návrh ST na začatie konania o vydanie predbežného opatrenia a zdržanie sa nekalosúťažného konania a odstránenie závadného stavu zo dňa 30.06.2003, doručené 22.07.2003

5. Uznesenie KS 9 Cbs 83/03 zo dňa 16.7.2003, doručené 22.07.2003, ktorým KS vyhovel návrhu ST a vydal predbežné opatrenie, ktorým zaviazal spoločnosť Orange Slovensko, a.s.: “Zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré spočíva v propagácii telekomunikačnej služby „Paušál 30 Mini“ akýmkoľvek spôsobom propagujúcim túto službu vo vzťahu k volaniu z pevnej telekomunikačnej siete až do právoplatného skončenia vo veci samej vedenej.“

6. Odvolanie spoločnosti Orange Slovensko, a.s. zo dňa 25.07.2003 proti uzneseniu KS 9 Cbs 83/03

IV. List ST zo dňa 14.07.2003, doručený dňa 22.07.2003

ST v liste požiadali Orange okrem iného o okamžité zdržanie sa akéhokoľvek konania, ktoré spočíva v propagácii telekomunikačnej služby Paušál 30 mini vo vzťahu k volaniam z pevnej telekomunikačnej siete Slovenských telekomunikácií, a.s. Zároveň Orange ponúkli možnosť urovnania porušenia ich práv mimosúdnou cestou.

Na list Orange reagoval obratom a odpoveď doručil dňa 25.7.2003

V odpovedi Orange okrem iného poukázal na analogickú povinnosť, ktorá mu vyplýva z rozhodnutia súdu.

Rovnako poukázal na to, že spoločnosť EuroTel Bratislava, a.s. rovnako ako ST a Orange Slovensko, a.s. oslovila svojou ponukou „20+20 Viac“ rovnaký trhový segment.



Medzinárodné hovory

I. Konanie na Krajskom súde v Bratislave

(ďalej len „KS“)

1. Návrh ST o vydanie predbežného opatrenia zo dňa 06.05.2003, doručený spoločnosti Orange Slovensko, a.s. dňa 07.05.2003, ktorým ST žiada, aby sa Orange zdržal protiprávneho konania, ktoré spočíva v zasielaní informačných listov, reklamnej kampane na službu Medzinárodné hovory spôsobom propagujúcim túto službu ako najlacnejšie a najvýhodnejšie volania do zahraničia.

2. Návrh ST na začatie konania o zdržanie sa nekalosúťažného konania a odstránenie závadného stavu zo dňa 12.05.2003, doručený spoločnosti Orange Slovensko, a.s. dňa 19.05.2003

3. Uznesenie KS 9 CbsPo 6/03-66 zo dňa 04.06.2003, doručené dňa 12.06.2003, ktorým sa v plnom rozsahu vyhovuje návrhu ST na vydanie predbežného opatrenia

4. Odvolanie spoločnosti Orange Slovensko, a.s. zo dňa 27.06.2003 proti uzneseniu KS 9 CbsPo 6/03-66

V odvolaní voči tomuto rozhodnutiu Orange uviedol okrem iného, že napádaná reklamná kampaň v čase podania ST bola ukončená, rovnako tak zasielanie listov bolo jednorázovou akciou.