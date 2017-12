Dungeon Siege: Legends of Aranna - 3D Diablo

28. júl 2003 o 12:00 Ján Kordoš

Akčné RPGčka typu Diablo sú prijímané hráčmi s otvorenou náručou. Nikto nevie čím to vlastne je, ale keď sa objavilo Diablo 2, na istý čas sa z toho nevedel nikto spamätať a úprimne sa priznám, že diablim doteraz. Každý aspoň trošku racionálne uvažujúci človek pochopí, že sa na tom dajú vytrieskať poriadne prachy a aj preto sa objavila 3D verzia Diabla, ktorá ho síce neprekonala, ale určite spríjemnila čakanie na tretie pokračovanie – Dungeon Siege od Gas Powered Games.

Datadisk nám pripravuje úplne iná firma – Mac Doc Software, ale to vôbec neznamená, že pôjde o zbytočnosť. Dočkáme sa nových lokácií, celkový počet sa zastavil na čísle 9 (podrobnosti o prostrediach sa dajú vyčítať aj zo screenshotov), takže nám to na zábavu vydrží zopár hodín, čo je porovnateľné s datadiskom Diabla 2. Nebudú chýbať ani nové zbrane, nové kúzla, noví nepriatelia atď. Celkovo to vyzerá dosť príjemne, len aby to nebolo málo muziky za priveľa doláčov. Microsoft je však známy kvalitnými datadiskami a preto budú Vianoce možno príjemnejšie. Držíme palce.

Zdroj screenshotov: ToTheGame