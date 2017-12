EuroTel rozširuje GPRS a MMS roaming

28. júl 2003 o 10:10

Zákazníci EuroTelu s mesačným programom môžu využívať služby GPRS, obrazové správy MMS a odosielanie MMS Pohľadníc (do konca augusta za akciové ceny) v roamingu už v 25-tich krajinách sveta v sieťach 29-tich roamingových partnerov. K zoznamu väčšiny európskych krajín a USA pribudli tento týždeň aj dva štáty v Ázii - Singapúr a Srí Lanka.

Služba GPRS umožňuje zákazníkom EuroTelu prístup na internet. Zavedením služby GPRS roaming môžu výhody internetu využívať aj dovolenkári v zahraničí, dokonca i na pláži. Prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo počítača môžu pristupovať k svojej elektronickej pošte, surfovať po internete alebo pripojiť sa priamo do svojej firemnej siete.

So službou WAP@GPRS si zákazníci môžu si pozrieť televízne programy, hrať wap hry, či stiahnuť si priamo do telefónu populárne Java hry. Ak je zákazník na cestách, môže si v telefóne vyhľadať odchody autobusov a vlakov, pozrieť aktuálne počasie alebo zistiť kurz meny danej krajiny.