NASA predpokladá sex vo vesmíre

Washington 3. septembra (TASR) - Astronauti na medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) majú odteraz k dispozícii testovacie pomôcky na zisťovanie tehotenstva, ...

3. sep 2001 o 19:43 TASR

Washington 3. septembra (TASR) - Astronauti na medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) majú odteraz k dispozícii testovacie pomôcky na zisťovanie tehotenstva, pre prípad, že by došlo vo výške vyše 300 kilometrov medzi zmiešanou medzinárodnou posádkou k pohlavnému styku. Americky úrad pre letectvo a výskum vesmíru NASA po prvý raz pripustil, že astronauti možno mali vo vesmíre pohlavný styk. Z tohto dôvodu zásobila Medzinárodnú vesmírnu stanicu indikátormi DIY, ktoré zistia tehotenstvo.

NASA až doteraz mala veľmi puritánsky prístup v otázke sexu vo vesmíre. Astronautky pred letom do vesmíru musia povinne absolvovať test tehotenstva a ak je pozitívny, nesmú sa na vesmírnej misii zúčastniť. Vedci nateraz vedia iba veľmi málo, aký efekt má let vo vesmíre a najmä bezváhový stav na ľudské embryo. Podľa odborníkov, ktorákoľvek žena by sa dostala počas pobytu na ISS do druhého stavu, pri prvej možnej príležitosti sa bude musieť vrátiť na Zem.

Terajšia posádka ISS túto zdravotnícku pomôcku potrebovať nebude. Na palube sú iba muži. V predchádzajúcej posádke bola žena Susan Helmsová a aj v nasledujúcej bude astronautka Peggy Whitsonová. Detaily o teste tehotenstva a ako indikátor DIY treba použiť prenikli na verejnosť prostredníctvom webovskej stránky SpaceRef.com, ktorá poskytuje astronautom a kozmonautom na Medzinárodnej vesmírnej stanici inštrukcie ako sa vyrovnať s rôznymi zdravotnými problémami. NASA odmietla indiskrétnosť z webovskej stránky komentovať. Nateraz nie je zrejmé či takzvaný "200-míľový klub" má už členov, ktorí mali vo vesmíre pohlavný styk. Nie sú po ruke nijaké dôkazy, že na Medzinárodnej vesmírnej stanici od jej zriadenia v roku 1998 došlo k pohlavnému styku. Mnohí sú však presvedčení, že stále sa predlžujúci pobyt oboch pohlaví vo vesmíre pravdepodobne dá podnet k zblíženiu, ktoré môže vyústiť do sexu.

NASA podľa niektorých zdrojov experimentálne na zemi po vytvorení umelého bezváhového stavu skúšala či možno dôjsť za takýchto podmienok k pohlavnému styku. Písal o tom Dr. Harry Stine, bývalý pracovník NASA, v knihe "Život vo vesmíre". Stine zomrel v roku 1997. Napísal, že skúšku robila NASA v Marshall Space Flight Center v Hantsville v štáte Alabama. "Pohlavný styk vo vesmíre je možný, ale s rôznymi ťažkosťami," napísal tento vedec.

(spolupracovník TASR William Guard) vk žab