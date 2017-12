Netscape zomiera, ožije Mozilla?

23. júl 2003 o 22:30

Internet uzatvára jednu z prvých veľkých kapitol svojej histórie. Mediálny gigant AOL oznámil, že prepúšťa všetkých päťdesiat zamestnancov zaoberajúcich sa vývojom internetového prehliadača Netscape Navigator. Znamená to koniec prehliadača, ktorý v roku 1994 prvýkrát priniesol internet k masám používateľov a umožnil im prezerať webové stránky v dnešnej podobe.

Práve Netscape bol hlavným poškodeným v niekoľko rokov trvajúcom spore medzi americkými štátmi a Microsoftom. Spor sa skončil právnou porážkou Microsoftu, ktorý bol usvedčený zo zneužitia svojho monopolu v oblasti operačných systémov, keď svojich zákazníkov začal „nútiť“ používať vlastný prehliadač Internet Explorer. Súd mu však nekalé praktiky zakázal, až keď už vôbec neboli potrebné – pôvodne dominantný prehliadač Net-scape Navigator bol už úplne vytlačený z trhu. Minulý rok ho používali tri percentá internetových surfistov, podiel Internet Exploreru predstavoval 95 percent.

Ako zabiť legendu

Prehliadač Netscape Navigator bol predstavený verejnosti v októbri 1994 a stal sa okamžitým hitom. Vďaka jeho popularite zažila o rok neskôr spoločnosť Netscape jeden z najúspešnejších vstupov na burzu v histórii amerických akciových trhov. Nikto presne nevedel, z čoho bude mať príjmy firma, ktorá svoj jediný produkt rozdáva zadarmo – internet však bol najnovším módnym výkrikom a predpokladalo sa, že nejaký spôsob speňaženia sa neskôr nájde.

Do rozbehnutého internetového vlaku však na poslednú chvíľu naskočil Microsoft a jeho Explorer sa rýchlo stal prvou voľbou pre väčšinu nových internetistov. V roku 1998 Netscape odkúpila firma AOL, ktorá bola už predtým hlavným protivníkom Microsoftu v protimonopolnom súdnom spore. Po usvedčení Microsoftu žalovaného americkými štátmi AOL podala vlani aj súkromnú žalobu. Súboj Titanov sa skončil pred dvoma mesiacmi dohodou, ktorá je víťazstvom oboch strán – Microsoft zaplatí AOL odškodné tri štvrte miliardy dolárov a AOL naproti tomu bude v budúcnosti používať jeho technológie na šírenie digitálneho obsahu. Osud prehliadača Netscape tak bol definitívne spečatený, hoci AOL bude ešte poskytovať technickú podporu jeho starším verziám.

Všetko už bolo vymyslené?

Okrem dominantného Exploreru a zanikajúceho Netscape sú to ešte dvaja známi hráči: platený prehliadač Opera a bezplatná Mozilla. Práve do vývojového tímu Mozilly prechádzajú kľúčové postavy z Netscape. Samotný AOL podporí troma miliónmi dolárov neziskovú nadáciu, ktorá sa bude starať o ďalší vývoj nekomerčného prehliadača.

Podiel Mozilly na trhu zatiaľ predstavuje približne jedno percento. Využívajú ju najmä skúsení internetoví surfisti, pretože ponúka oveľa viac funkcií a možností nastavenia ako Explorer. Keďže ide o softvér s otvoreným zdrojovým kódom, na jej vývoji sa podieľa aj množstvo dobrovoľníkov na celom svete, ktorí ponúkajú vlastné vylepšenia a doplnky.

Mozilla sa však doteraz nijako nepropagovala a poznala ju len hŕstka zasvätených. To by sa malo v najbližšom čase zmeniť a prehliadač by sa mal podľa jeho tvorcov stať serióznym konkurentom Exploreru pre ľudí, ktorí si nemyslia, že na internetovom prehliadači sa už nedá nič vylepšovať. TOMÁŠ BELLA