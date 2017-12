Nech dlho žije Warcraft 3!

23. júl 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Napriek tomu, že dlho očakávaný Warcraft 3, ktorý konečne vyšiel zhruba pred rokom, neobsahoval pôvodne sľúbené výrazné RPG prvky, stále to stačilo na zaradenie medzi najlepšie hry minulého roka. Skúsený tím Blizzard z neho s pomocou silného fantasy príbehu a skvelej hrateľnosti vyčaroval strategickú zábavu na veľmi dlhý čas. Aj ten sa však raz skončil a autori dobre vedeli, že je čas na datadisk – rozšírenie pôvodnej hry. Našťastie sa nevydali cestou odfláknutých datadiskov spoliehajúcich sa na slávu „materskej“ hry, ale opäť stvorili majstrovské dielo hodné svojho mena.

Warcraft 3: The Frozen Throne nadväzuje na dej Warcraft 3 a ďalej rozvíja osudy padlého rytiera Arthasa a spolu s ním aj Illidana, démonického Nočného Elfa. Obidvaja sa snažia získať obrovskú moc na mieste, kde je v ľade uväznený vodca Nemŕtvych Ner‘zhul. Viac z veľmi temného príbehu plného nečakaných zvratov, získaných a stratených spojenectiev a grandiózneho finále neprezradíme. Verte však, že opäť stojí za to.

Rozdelený je do troch hlavných kampaní za Nočných Elfov, Blood Elfov spojených s ľuďmi a za Nemŕtvych. Tieto kampane obsahujú dosť variabilných a ešte lepšie ako v originálnej hre dizajnovaných misií, ktoré vás budú baviť niekoľko desiatok hodín. Navyše, datadisk obsahuje aj jednu bonusovú kampaň za Orcov mimo hlavného príbehu. Tá dostala silné RPG prvky zamýšľané už pre pôvodný Warcraft 3, takže nič nestaviate, ale len s malým počtom postáv postupujete po úrovni a plníte rôznorodé úlohy.

Pre všetky spomenuté rasy autori pridali k štandardným jednotkám aj nových super hrdinov so silnými kúzlami. Ešte viac tak hru za jednotlivé frakcie odlíšili a do bitiek priniesli viac taktiky. Navyše si môžete najať päť neutrálnych hrdinov a, samozrejme, dostanete pod kontrolu aj hromadu nových jednotiek a vylepšení. Zlepšenia sa týkajú aj ovládania a drobných úprav v aj tak pútavej 3D grafike. Malé medzery by sa možno dali nájsť v nadabovaní niektorých postáv, negatíva hry sa tým všakkončia.