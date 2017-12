Inteligentný bedrový kĺb sa o seba postará sám, ale bude to drahý špás

Americkí vedci pracujú na vývoji inteligentného bedrového implantátu. Mal by automaticky zabrániť permanentným infekciám, ktoré by si vyžiadali novú operáciu. Oznámili to na stretnutí Americkej spoločnosti pre mikrobiológiu (ASM) v New Yorku.

Inteligentný implantát je vybavený malými senzormi, ktoré varujú nielen pred infekciou, ale vedia určiť aj druh baktérií, ktoré ju spôsobili. Zo zabudovaného zásobníka sa potom začne uvoľňovať príslušné antibiotikum. Senzory sledujú stav pacienta a informujú o ňom lekárov prostredníctvom bezdrôtového spojenia. „V princípe treba vymeniť dve až tri percentá implantátov kvôli vytváraniu chronických biofilmov," povedal Garth Ehrlich z Alleghy Singer Research Institute v Pittsburghu. Práve títo pacienti však mávajú vážne zdravotné problémy, pretože po odstránení implantátu dochádza k oslabeniu kostí a zhoršeniu kvality života po dlhom období pokoja na lôžku spojenom s vnútrožilovým podávaním antibiotík. Kritici novinky argumentujú, že bude veľmi drahá a poisťovne ju nebudú môcť uhrádzať. Pritom ešte neexistujú ani len odhady skutočnej ceny implantátov. Niektorí experti pochybujú, či vôbec niekedy budú prístupné širokej verejnosti. (tasr)