Nadmerná konzumácia vody môže byť pre športovcov nebezpečná

Počas letných dní odborníci odporúčajú veľa piť. To je, samozrejme, správna rada. Najmä aktívni športovci by však mali myslieť aj na to, že nadmerná konzumácia tekutín počas tréningu alebo cvičenia môže mať až smrteľné následky.

23. júl 2003 o 22:30

Písmo: A - | A + 0 Podľa zistenia tímu vedcov z Juhoafrickej republiky nadmerný prísun vody pred cvičením, počas neho alebo po ňom môže vyvolať nedostatok soli v krvi. Ten môže spôsobiť tzv. hyponatremickú encefalopatiu (ochorenie mozgu v dôsledku nedostatku sodíka v krvi). Vedci preto športovcom radia, aby to s pitím tekutín počas tréningu nepreháňali a riadili sa len prirodzenou potrebou uhasiť smäd. Táto cesta je podľa nich najbezpečnejšia a najefektívnejšia. (tasr, ač)