Na nebi je viac hviezd ako zrniek piesku na Zemi

BRATISLAVA 22. júla (SITA) - Čoho je viac, zrniek piesku na Zemi, alebo hviezd na oblohe? Zdá sa to nemožné, ale aj na túto otázku už je odpoveď. Prišla na ňu skupina austrálskych vedcov a prezentovali ju na 25. stretnutí Medzinárodnej konferencie astro

nomickej únie, ktorá sa práve v týchto dňoch zišla v Sydney. Odpoveď na otázku znie: hviezd je viac. Ich počet sa dá vyjadriť číslom 70, ktoré nasleduje 22 núl. Tento počet hviezd možno vidieť na oblohe pomocou moderných teleskopov, a to znamená, že ich je desaťnásobne viac ako zrniek piesku na celej zemeguli. Simon Driver z Australian National University, ktorý vedie tím astronómov, tvrdí, že z tmavého miesta môžeme voľným okom na oblohe vidieť okolo 5000 hviezd, z osvetlených miest len sto. Moderné teleskopy nám však umožňujú pozorovať až neuveriteľných 70 sextiliónov. Toto číslo zahŕňa len hviezdy. Ak by sa k nemu prirátali planéty, ktoré okolo týchto hviezd rotujú, číslo by sa stalo prakticky nekonečné. Astronóm Driver je presvedčený, že na mnohých planétach môžu jestvovať nejaké formy života, no ich vzdialenosť ich pre nás robí nedosiahnuteľnými. Aj v budúcnosti.