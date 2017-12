V Iraku je už mobilný signál, hoci oficiálneho operátora ešte niet

22. júl 2003 o 12:16 TASR

Bagdad 22. júla (TASR) - V Bagdade sa dnes nečakane objavil roamingový signál mobilných telefónov, hoci žiadny mobilný operátor ešte nemá v Iraku udelenú licenciu. Iračania, ktorí mali v diktatúre Saddáma Husajna zakázané akékoľvek vymoženosti západnej civilizácie, tak môžu po prvý raz využívať výhody mobilnej komunikácie.

Mobilný signál je v Bagdade dostupný aj napriek tomu, že ešte neprebehol oficiálny konkurz na mobilného operátora. Americká civilná správa má v úmysle poskytnúť tri licencie v rámci celého územia krajiny. Hovorca americkej armády nevedel vysvetliť, ako je možné, že mobily už fungujú.

Používatelia mobilných telefónov GSM v Bagdade dnes mohli volať, prijímať hovory, posielať i prijímať krátke textové správy. Signál má dosah takmer do všetkých kútov sveta, vrátane USA či Juhoafrickej republiky.

Uvoľnenie komunikácie zaregistrovali najmä cudzinci, pretože len málo Iračanov má zatiaľ vlastný mobilný telefón. Cudzinci pracujúci v irackej metropole sa pri kontakte s vonkajším svetom mohli doteraz spoliehať len na drahé satelitné telefóny.

"MTC-Vodafone vám želá príjemný pobyt v Kuvajte," písalo sa v textovej správe, ktorú dnes dostali na mobily všetci roamingoví používatelia v Bagdade. Ostatní používatelia mobilov informovali, že signál nakrátko zaznamenali cez bahrajnskú sieť Batelco.

Predstavitelia MTC-Vodafone uviedli, že nevedeli o sprístupnení roamingových služieb v Bagdade. "To je úžasné... ale nepovedali nám to," povedal jeden z miestnych predstaviteľov spoločnosti.

Americká správa minulý týždeň vyzvala všetkých záujemcov o poskytovanie mobilnej siete v Iraku, aby sa prihlásili do konkurzu o udeľovanie povolení. Oficiálne prijímanie žiadostí sa malo začať o 14 dní.

Mobilné licencie sú jednými z potenciálne najlukratívnejších ponúk v povojnovom Iraku, kde boli mobily zakázané pre všetkých občanov okrem najvyšších vládnych predstaviteľov, ktorí boli spojení prostredníctvom špeciálnej siete. Vojenské bombardovanie tento rok zničilo existujúcu sieť pozemných liniek a v Bagdade dodnes funguje len asi polovica pevných telefónnych liniek.

Irak sa zatiaľ nerozhodol, či bude využívať služby americkej mobilnej technológie alebo konkurenčného, oveľa rozšírenejšieho európskeho systému GSM, ktorý sa používa aj na celom Blízkom východe. Otázka výberu technológie je však nesmierne citlivá. Ak by sa Irak rozhodol pre celosvetovo rozšírenejší Globálny systém mobilnej komunikácie (GSM), bežne používaný v celej Európe, znamenalo by to úder pod pás americkým firmám. Tie sa nevzdávajú nádeje, že v oslobodenom Iraku vybudujú bezdrôtovú sieť založenú na štandarde CDMA (code division multiple access) od kalifornskej korporácie Qualcomm Inc.

Technológia GSM by však Iračanom poskytla širší záber a bola by pre nich celkovo výhodnejšia, pretože by im umožnila cestovať do všetkých susedných krajín bez toho, aby si museli meniť telefónny prístroj.

Americká armáda a vývojoví pracovníci pôsobiaci v Iraku v súčasnosti používajú sieť vybudovanú spoločnosťou WorldCom Inc, čo je v skutočnosti insolventná americká telekomunikačná firma robiaca biznis pod menom MCI.