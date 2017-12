V New Yorku, presýtenom škodlivinami, rastú stromy veľmi rýchlo

New York 19. júla (TASR) - V New Yorku nerastú do výšky závratnou rýchlosťou len domy ale aj stromy. Za túto skutočnosť zodpovedá ozón, ktorý za normálnych ...

19. júl 2003 o 4:35 TASR

Písmo: A - | A + 0 New York 19. júla (TASR) - V New Yorku nerastú do výšky závratnou rýchlosťou len domy ale aj stromy. Za túto skutočnosť zodpovedá ozón, ktorý za normálnych okolností rast rastlín brzdí. Na zaujímavú skutočnosť upozornili len nedávno vedci Cornellovej univerzity v New Yorku. Ozón vzniká prevažne na území mesta, keďže slnečné svetlo sa na vzniku agresívneho kyslíka podieľa veľkou mierou. Vzduch presýtený ozónom a škodlivinami však cez deň stúpa a premiestňuje sa ponad okolie mesta. Tam sa ozón nerozkladá tak dobre ako v strede New Yorku. Na zániku agresívnej formy kyslíka sa totiž podieľajú ďalšie škodlivé látky a tie sú nad stredom mesta koncentrované takisto vo zvýšenej miere. Plyn, ktorý spôsobuje vo vysokej koncentrácii hnedé fľaky na listoch, môže v prímestských oblastiach rast rastlín pribrzdiť. Biológovia zistili, že rozdiely v raste rastlín nemá na svedomí ani teplota, ani obsah výživných látok v pôde.