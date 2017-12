Metastázy: Výhra nádorových génov

Väčšina chorých na rakovinu nezomiera na pôvodný nádor, ale na metastázy. Sú to kolónie nádorových buniek, ktoré sa z pôvodného tumoru rozšírili krvou do tela. Tím vedcov sa preto pokúsil odhaliť mechanizmy šírenia rakoviny prsníka a usvedčiť gény, ktoré

16. júl 2003 o 22:30

urýchľujú prienik rakoviny do kostnej drene. Gény, ktoré v metastázach našli, sa líšia od tých, ktoré zistili v prvotnom tumore.

Joan Massagué z Howard Hughes Medical Institute v Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre (New York) a jeho tím v žurnále Cancer Cell napísali, že identifikovali „Darwinov prirodzený výber v akcii“. Nádorové bunky, ktoré pri svojej ceste ľudským organizmom musia prekonať nejednu nástrahu, sa jednoducho usporadúvajú do „víťaznej kombinácie“ hyperaktívnych génov, ktoré umožnia metastázovanie. A hneď ako sa cestujúci nádor usadí na kostnej dreni, je extrémne úspešný v ďalšom rozširovaní.

Podrobný rozbor krvi pacienta s rakovinou však môže poskytnúť návod na odhalenie metastáz v ranom štádiu. Najnádejnejšou možnosťou sa zdá byť presné určenie kombinácie génov, ktorá riadi tvorbu metastáz. Ak by sa podarilo identifikovať tieto génové programy, napríklad odhalením proteínov, ktoré tieto gény produkujú, bol by to významný krok pri snahe spomaliť alebo zastaviť rozvoj metastáz.

Za zmienku stojí, že rakovina prsníka nepostihuje iba ženy. V tomto roku ju lekári zistili aj u 1800 amerických mužov. (ač)