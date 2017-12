Gén RB chráni zemiaky pred hubovou infekciou

Zemiaky, sadené pôvodnými obyvateľmi Ánd na ich terasových políčkach, v pokolumbovskom období rýchlo prenikli do Európy. Vo viacerých krajinách sa stali základnou potravinou, najmä pre chudobnejšie skupiny obyvateľstva. O to závážnejšie vždy boli dôsledky

Vľavo sú hubou infikované zemiaky s génom RB, v strede bez neho, vpravo neinfikované kontrolné zemiaky. Infikované rastliny s ochranným génom RB sa vyvíjali rovnako dobre ako neinfikované, infikované bez génu odumreli. FOTO – PNAS

zemiakovej neúrody.

Azda najtragickejší bol tzv. zemiakový hladomor v Írsku v roku 1845. Zemiaky tam vtedy napadla huba Phytophthora infestans. Historici sa doteraz škriepia o to, prečo vtedajšia britská vláda nereagovala adekvátne: Bola to zvrátená snaha „vytrestať“ odbojných Írov, obyčajná neschopnosť alebo nenáležitý ekonomicko-liberálny purizmus v núdzovej situácii? Zhruba milión Írov vtedy zomrelo od hladu alebo na choroby spôsobené hladovaním. Ešte viac sa ich muselo vysťahovať. Spomienky na to dodnes zaťažujú írsko-britské vzťahy.

Prakticky žiadna z momentálne pestovaných komerčných odrôd zemiakov nemá potrebnú odolnosť proti spomenutej hube. Každoročne sa preto v zemiakových kultúrach používa množstvo fungicídov, čo má vážne ekologické dôsledky, ani nie tak pre potravinovú kvalitu vypestovaných zemiakov, ako pre spodné vody a početné organizmy v prírode okolo zemiačnísk. Divo rastúce zemiaky druhu Solanum bulbocastanum však hube P. infestans odolávajú. Americkí bádatelia vedení Johnom Helgesonom z University of Wisconsin v Madisone teraz v týchto divých zemiakoch identifikovali zoskupenie štyroch génov, ktoré ich chráni pred nákazou. Napísali o tom v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition. Vedci toto zoskupenie naklonovali. Kópie jednotlivých génov potom zaviedli do komerčnej odrody Katahdin. Časť rastlín infikovali hubou, časť ich nechali ako kontrolu.

Tri z génov „nefungovali“ – príslušné zemiaky boli na hubu naďalej vysoko citlivé a nakoniec odumreli. Štvrtý, označený ako RB, však splnil očakávania, lebo rastliny, ktoré ho mali, odolávali pestrej palete variantov huby. Nákaza, ak sa vôbec vyskytla, sa výrazne spomalila a zasiahla iba spodné listy. Pestovanie zemiakov s génom RB by teda mohlo výrazne znížiť potrebu agrochemických fungicídov.

ZDENĚK URBAN