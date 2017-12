Bosorky radia, ako na počítač

Mrzne vám počítač? Prestávajú fungovať programy, alebo prístroj nerobí to, čo od neho očakávate? Možno je jednoducho začarovaný. Píše sa to v najnovšom čísle prestížneho časopisu New Scientist, ktorý sa odvoláva na o niečo menej prestížny magazín New ...

16. júl 2003 o 22:31

Písmo: A - | A + 0 Mrzne vám počítač? Prestávajú fungovať programy, alebo prístroj nerobí to, čo od neho očakávate? Možno je jednoducho začarovaný. Píše sa to v najnovšom čísle prestížneho časopisu New Scientist, ktorý sa odvoláva na o niečo menej prestížny magazín New Witch (Nová bosorka). Bosorky vychádzajú z predpokladu, že pevný disk počítača je kanálom pre ojedinelý typ energie, a preto v ňom môžu prebývať prírodní duchovia (vaetíri). Tu sú rady, ktoré by ste podľa nich mali dodržiavať, ak chcete, aby vám počítač dobre slúžil a nedočkali ste sa „modrej obrazovky smrti“. 1. Nehrešte, nekričte, ani nijako inak neprejavujte svoju zlosť v blízkosti počítača. Väčšina vaetírov je extrémne citlivá na emócie. 2. Urobte maximum pre to, aby sa počítač cítil vo vašej domácnosti vítaný. Hovorte s ním, dajte mu meno a pri ťažších úlohách ho slovne povzbudzujte. 3. Umiestnite v blízkosti počítača neobvyklé a pekné veci pre potešenie vaetíra. Ideálne sú zaujímavé kamene, kryštály, perie či originálne obrázky, ktoré pomôžu vytvoriť pozitívne prostredie 4. Očistite svoj počítač zvukom. Tlieskajte okolo neho rukami, použite rapkáč alebo aspoň hrkajte mincami – cieľom je rozhýbať stojaté energetické polia. A napokon posledná, najdôležitejšia rada: nezabudnite počítač úplne vypnúť, keď sa venujete čiernej mágii! (tb)